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Дјевојку на улици изуједали добермани: Драма у Бољевцима

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 19:39

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Дјевојку на улици изуједали добермани: Драма у Бољевцима

У београдском насељу Бољевци догодио се тежак инцидент када су пси напали и изуједали жену.

Напад се одиграо у Улици Мира, у близини кућног броја 180, а несрећна жена је том приликом задобила вишеструке уједне ране по тијелу, сазнаје Телеграф.

Сумња се да су жену која има око двадесетак година напали пси расе доберман. Како сазнаје овај портал, жена има уједе по стомаку, рукама, куковима и ногама.

Повређеној жени се указује неопходна медицинска помоћ, док се очекује излазак надлежних служби на терен како би се утврдиле све околности овог догађаја и провјерило да ли су у питању власнички пси.

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Тагови :

doberman

Београд

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