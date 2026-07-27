Полицијски службеници ПУ Градишка у акцији добровољног даривања крви

Аутор:АТВ редакција
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Полицијски службеници Полицијске управе Градишка, 28. и 29.07.2026. године, у складу са потребама Завода за трансфузијску медицину Републике Српске даривати ће крв.
У Јавној здравственој установи Болница Градишка - Одјељењу за трансфузију крви Градишка, полицијски службеници ПУ Градишка добровољно ће даривати крв онима којима је најпотребнија, показујући на тај начин хумани аспект полицијске професије.
Изјава за медије планирана је сутра, 28.07.2026. године у 08,00 часова у Јавној здравственој установи Болница Градишка.
Позивају се представници медија да пропрате наведени догађај, саопштено је из ПУ Градишка.
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