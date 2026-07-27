Logo

Полицијски службеници ПУ Градишка у акцији добровољног даривања крви

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 13:25

Коментари:

0
Полицијски службеници ПУ Градишка у акцији добровољног даривања крви

Полицијски службеници Полицијске управе Градишка, 28. и 29.07.2026. године, у складу са потребама Завода за трансфузијску медицину Републике Српске даривати ће крв.

У Јавној здравственој установи Болница Градишка - Одјељењу за трансфузију крви Градишка, полицијски службеници ПУ Градишка добровољно ће даривати крв онима којима је најпотребнија, показујући на тај начин хумани аспект полицијске професије.

Изјава за медије планирана је сутра, 28.07.2026. године у 08,00 часова у Јавној здравственој установи Болница Градишка.

Позивају се представници медија да пропрате наведени догађај, саопштено је из ПУ Градишка.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ПУ Градишка

добровољно даривање крви

Хуманитарна акција

Завод за трансфузијску медицину

Полиција

МУП Републике Српске

Коментари (0)

Више из рубрике

СНСД: Наводна петиција ПСС-а служи за прикупљање личних података грађана зарад интереса ове странке

Република Српска

СНСД: Наводна петиција ПСС-а служи за прикупљање личних података грађана зарад интереса ове странке

47 мин

2
Гаравице полагање вијенаца

Република Српска

Гујић: Никада не смијемо заборавити стравични злочин над 12.000 Срба

1 ч

1
Саво Минић у Гаравицама

Република Српска

Минић: У Гаравицама изведен најмасовнији злочиначки подухват над српским народом

1 ч

0
Игор Додик Немања Давидовић Босански Петровац

Република Српска

"СНСД подржава српске повратнике у ФБиХ и брине о њиховом положају"

2 ч

0

  • Најновије

14

08

Руски научници утврдили колико човјек може да живи: Одговор ће вас изненадити

14

08

Астра Зенека надмашила очекивања добити: Компанија потврдила прогнозе за 2026.

13

51

"Српска спремна да помогне француским службама у границама својих могућности"

13

41

АИ пријатељи: Зашто милиони људи данас разговарају са вјештачком интелигенцијом?

13

36

Цвијановић: Злочин у Грбавицама дио геноцидне политике НДХ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима