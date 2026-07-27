Едита о првим мукама након порођаја

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Пјевачица Едита Арадиновић изашла је из породилишта, а на друштвеним мрежама открила је како је протекла њена прва ноћ са бебом код куће.
Прије пет дана Едита је постала мајка дјевојчице, којој је дала име Зоиа. По изласку из породилишта подршку су јој пружиле мајка и сестра, али је прву ноћ код куће са наследницом провела сама. Арадиновићева се похвалила да су упркос "слатким мукама" успјешно прегурале први изазов.
"Мислила сам да ће ме заобићи, међутим, "бејби блуз" ме покида, ем ока нисам склопила, ем смо биле саме, ем шавови, ем измлазање, прања, подизања... Али шта ћеш, тако сам хтјела", написала је Едита Арадиновић на Инстаграму.
Едита је иначе, током цијеле трудноће била активна на мрежама, гдје је своја искуства, страхове и бриге дијелила са пратиоцима. Посебну пажњу привукла је њена исповест послије порођаја.
Сцена
Едита се огласила након порођаја
"Много сам жељела да се породим природно. Припремала сам се на то, чак је поранила, јер је термин био 3. августа. Међутим, није се спустила и да не давим детаљима, родила се Зоиа, Жива и здрава. Царски је прошао одлично, већ сутрадан сам ходала. Ево већ је трећи дан и скоро сам као нова", написала је тада и додала:
"Ја сам за ово живјела од малена и стварно сам пресрећна. Захвална и емотивна што сам је донијела на свијет. Зато и дијелим све са вама. Ишла сам храбро са пуно жеље и воље и мислим да сам баш тиме отклонила сав страх и лакше прошла кроз све што је дошло. Хвала још једном на свим честиткама."
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
4 д0
Сцена
2 седм0
Сцена
1 мј0
Сцена
2 мј0
Најновије
18
20
18
10
18
04
18
04
17
55
Тренутно на програму