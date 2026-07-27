Logo

Едита о првим мукама након порођаја

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 14:28

Коментари:

0
пјевачица Едита Арадиновић трудна беба сели се из Београда
Фото: Instagram/Edita

Пјевачица Едита Арадиновић изашла је из породилишта, а на друштвеним мрежама открила је како је протекла њена прва ноћ са бебом код куће.

Прије пет дана Едита је постала мајка дјевојчице, којој је дала име Зоиа. По изласку из породилишта подршку су јој пружиле мајка и сестра, али је прву ноћ код куће са наследницом провела сама. Арадиновићева се похвалила да су упркос "слатким мукама" успјешно прегурале први изазов.

Едита Арадиновић
Едита Арадиновић

"Мислила сам да ће ме заобићи, међутим, "бејби блуз" ме покида, ем ока нисам склопила, ем смо биле саме, ем шавови, ем измлазање, прања, подизања... Али шта ћеш, тако сам хтјела", написала је Едита Арадиновић на Инстаграму.

Едита је иначе, током цијеле трудноће била активна на мрежама, гдје је своја искуства, страхове и бриге дијелила са пратиоцима. Посебну пажњу привукла је њена исповест послије порођаја.

Едита Арадиновић-20032026

Сцена

Едита се огласила након порођаја

"Много сам жељела да се породим природно. Припремала сам се на то, чак је поранила, јер је термин био 3. августа. Међутим, није се спустила и да не давим детаљима, родила се Зоиа, Жива и здрава. Царски је прошао одлично, већ сутрадан сам ходала. Ево већ је трећи дан и скоро сам као нова", написала је тада и додала:

"Ја сам за ово живјела од малена и стварно сам пресрећна. Захвална и емотивна што сам је донијела на свијет. Зато и дијелим све са вама. Ишла сам храбро са пуно жеље и воље и мислим да сам баш тиме отклонила сав страх и лакше прошла кроз све што је дошло. Хвала још једном на свим честиткама."

(информер)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Едита Арадиновић

трудноћа

беба

Коментари (0)

Прочитајте више

Породила се Едита Арадиновић, добила дјевојчицу

Сцена

Породила се Едита Арадиновић, добила дјевојчицу

4 д

0
Едита Арадиновић

Сцена

Едита о 9. мјесецу трудноће: Имам 80 kg, боли ме кичма

2 седм

0
пјевачица Едита Арадиновић трудна беба сели се из Београда

Сцена

Едита напушта Београд, сели се у осмом мјесецу трудноће: "Не тражим адресу, тражим мир"

1 мј

0
пјевачица Едита трудна музика пјесме

Сцена

Едита ће у овом стану живјети са својом бебом: Све је припремила по мјери, унајмила и архитекту

2 мј

0

Више из рубрике

Умро Бил Оди

Сцена

Умро Бил Оди

6 ч

0
Десингерица у болници

Сцена

Десингерици позлило у Будви: Репер хитно хоспитализован

6 ч

0
Андрија и Цана

Сцена

Андрија Бајић је ове пјесме написао за Малу Цану: Једна је велики хит и данас

8 ч

0
Кија Коцкар оплела по Голубовићу: “Прије 5 година сам видјела… ако је Пинк реаговао…”

Сцена

Кија Коцкар оплела по Голубовићу: “Прије 5 година сам видјела… ако је Пинк реаговао…”

9 ч

0

  • Најновије

18

20

Шта представља бијели пешкир на ретровизору: Знак који не смијете игнорисати

18

10

Од посљедица врућине у Шпанији од почетка године преминуло више од 3.800 људи

18

04

Минић понудио помоћ Владе амбасадору Француске у БиХ

18

04

Бањалучани покренули онлајн петицију: Траже поврат новца за водоводне прикључке

17

55

Због килограма парадајза задржана два сата на прелазу: Платила и новчану казну

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима