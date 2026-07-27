Захарова: Лондон директно умијешан у терористичке нападе Кијева

Аутор:АТВ редакција
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Лондон је директно умијешан у терористичке нападе Кијева на Русију да би продужио сукоб у Украјини, оцијенила је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
"Велика Британија лицемјерно игнорише чињеницу да жртвује животе Украјинаца", рекла је Захарова.
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Додала је да су Британци директно умијешани у терористичке нападе на цивиле и инфраструктуру у Русији како би продужили сукоб у Украјини зарад остваривања својих интереса.
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