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Захарова: Лондон директно умијешан у терористичке нападе Кијева

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 15:32

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Марија Захарова
Фото: Tanjug/Pavel Bednyakov, Pool

Лондон је директно умијешан у терористичке нападе Кијева на Русију да би продужио сукоб у Украјини, оцијенила је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

"Велика Британија лицемјерно игнорише чињеницу да жртвује животе Украјинаца", рекла је Захарова.

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Додала је да су Британци директно умијешани у терористичке нападе на цивиле и инфраструктуру у Русији како би продужили сукоб у Украјини зарад остваривања својих интереса.

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Тагови :

Марија Захарова

Кијев

Лондон

Русија

Терористички напад

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