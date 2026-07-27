Конзумирање алкохола на овој плажи може вас скупо коштати

Аутор:АТВ редакција
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Нова ограничења за конзумирање алкохола на јавним мјестима, укљујући и плаже, уведена су на познатом франуском љетовалишту Сен Жан де Луз.
Према новим правилима, особе које буду пиле алкохол на плажама у вечерњим сатима могле би да добију казну до 150 евра.
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Забрана се односи на три градске плаже – Гранде Плаге, Плаге д’Ерромардие и Плаге де Лафитениа – а уведена је због проблема са ноћним окупљањима и великим групама које након затварања кафића и ресторана настављају забаве на обали.
Локалне власти објасниле су да проблем нису породице и туристи који током дана мирно уживају на плажи уз пиће, већ велика окупљања која се формирају касно увече и током ноћи.
Себастијен Лароуш из комуналне полиције рекао је за француски лист Цоннеxион Франце да је управо конзумација алкохола у таквим ситуацијама постала проблем, због чега ће полиција појачати надзор плажа у касним сатима.
Иако нова правила на први поглед дјелују строго, њихова примјена неће бити иста у свим случајевима. Особа која током дана мирно организује пикник и попије чашу вина највјероватније неће бити кажњена.
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Полицајци ће процјењивати сваку ситуацију појединачно, а циљ су прије свега велике забаве, бука и окупљања која ометају друге посјетиоце.
Сен Жан де Луз није једина туристичка дестинација која је увела ограничења везана за алкохол на јавним површинама.
У Макарској је недавно забрањена продаја алкохола у продавницама, киосцима и пекарама између 21 и 6 часова, док га кафићи и ресторани и даље могу служити. Циљ ове мјере је смањење опијања на улицама и другим јавним мјестима.
Слична правила већ постоје и у Сплиту и Дубровнику, гдје су за конзумирање алкохола на одређеним јавним површинама предвиђене казне до 300 евра.
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Још строжа правила имају поједини дијелови Шпаније. На Балеарским острвима, међу којима се налазе позната туристичка мјеста Плаја де Палма и Магалуф, за испијање алкохола на улици и плажи могу се добити казне од 500 до 1.500 евра.
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