Logo

Конзумирање алкохола на овој плажи може вас скупо коштати

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 15:17

Коментари:

0
Плажа
Фото: pexels/Tanhauser Vázquez R.

Нова ограничења за конзумирање алкохола на јавним мјестима, укљујући и плаже, уведена су на познатом франуском љетовалишту Сен Жан де Луз.

Према новим правилима, особе које буду пиле алкохол на плажама у вечерњим сатима могле би да добију казну до 150 евра.

Ацо Пејовић

Сцена

Ацо Пејовић о трауми из д‌јетињства: Mислио сам да је готово

Забрана се односи на три градске плаже – Гранде Плаге, Плаге д’Ерромардие и Плаге де Лафитениа – а уведена је због проблема са ноћним окупљањима и великим групама које након затварања кафића и ресторана настављају забаве на обали.

Циљ је смањење ноћних забава на плажама

Локалне власти објасниле су да проблем нису породице и туристи који током дана мирно уживају на плажи уз пиће, већ велика окупљања која се формирају касно увече и током ноћи.

Себастијен Лароуш из комуналне полиције рекао је за француски лист Цоннеxион Франце да је управо конзумација алкохола у таквим ситуацијама постала проблем, због чега ће полиција појачати надзор плажа у касним сатима.

Иако нова правила на први поглед дјелују строго, њихова примјена неће бити иста у свим случајевима. Особа која током дана мирно организује пикник и попије чашу вина највјероватније неће бити кажњена.

илу-колачи-16032026

Здравље

Шта се дешава у тијелу када избаците слаткише из исхране?

Полицајци ће процјењивати сваку ситуацију појединачно, а циљ су прије свега велике забаве, бука и окупљања која ометају друге посјетиоце.

Сличне мјере постоје и у Хрватској и Шпанији

Сен Жан де Луз није једина туристичка дестинација која је увела ограничења везана за алкохол на јавним површинама.

У Макарској је недавно забрањена продаја алкохола у продавницама, киосцима и пекарама између 21 и 6 часова, док га кафићи и ресторани и даље могу служити. Циљ ове мјере је смањење опијања на улицама и другим јавним мјестима.

Слична правила већ постоје и у Сплиту и Дубровнику, гдје су за конзумирање алкохола на одређеним јавним површинама предвиђене казне до 300 евра.

илу-зима-27072026

Свијет

Европа страхује од зиме

Још строжа правила имају поједини дијелови Шпаније. На Балеарским острвима, међу којима се налазе позната туристичка мјеста Плаја де Палма и Магалуф, за испијање алкохола на улици и плажи могу се добити казне од 500 до 1.500 евра.

(Индекс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Плажа

Алкохол

Француска

Љетовање

Коментари (0)

Прочитајте више

Земљотрес у БиХ, осјетио се до Дубровника

Друштво

Земљотрес у БиХ, осјетио се до Дубровника

4 ч

0
пјевачица Едита Арадиновић трудна беба сели се из Београда

Сцена

Едита о првим мукама након порођаја

4 ч

0
Астра Зенека надмашила очекивања добити: Компанија потврдила прогнозе за 2026.

Економија

Астра Зенека надмашила очекивања добити: Компанија потврдила прогнозе за 2026.

4 ч

0
Жена робот

Наука и технологија

АИ пријатељи: Зашто милиони људи данас разговарају са вјештачком интелигенцијом?

4 ч

0

Више из рубрике

Lisice zatvor pritvor

Свијет

Лопову испао папир с именом и бројем телефона: Испливали детаљи хапшења

3 ч

0
Француски полицајац контролише аутомобиле на контролном пункту уочи самита Групе седам (Г7) у Евијан-ле-Бену, у Француској, у понедјељак, 15. јуна 2026. године.

Свијет

Нападач избо три жене у Паризу

3 ч

0
Човјек на снијегу

Свијет

Европа страхује од зиме

3 ч

0
Портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

Свијет

Захарова: Најмање 86 руских цивила убијено од 15. до 24. јула

4 ч

0

  • Најновије

18

32

Колапс на граници са Хрватском и Црном Гором

18

20

Шта представља бијели пешкир на ретровизору: Знак који не смијете игнорисати

18

10

Од посљедица врућине у Шпанији од почетка године преминуло више од 3.800 људи

18

04

Минић понудио помоћ Владе амбасадору Француске у БиХ

18

04

Бањалучани покренули онлајн петицију: Траже поврат новца за водоводне прикључке

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима