Русија разматра строжа правила за планинаре након трагедије на Елбрусу

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Иницијативе за пооштравање правила за планинарење и већа овлаштења водича и инструктора, покренуте су у Русији, након погибије пет планинара из Зеници на планини Елбрус.
Развојни институт Кавказ упозорио је да се трагедије на овој планини понављају због потцјењивања опасности, лоше процјене временских услова и недовољне припреме планинара. Истичу да досадашње информативне кампање нису довољне и да су потребне строже мјере за контролу успона.
Један од приједлога је да планински водичи добију право да прекину туре и врате групе у случају погоршања временских услова, без страха од финансијских посљедица. Туристички оператери наводе да се водичи често суочавају с притиском туриста који инсистирају на наставку успона јер су платили аранжман.
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Предложено је и формирање листе опасних рута на којима би водичи имали јасна законска овлаштења да обуставе успон ради сигурности.
Подсјећамо, петоро планинара из Зенице – Мелиха Чаушевић, Алма и Денис Окановић, Алмир Кривдић и Нермин Талам – погинуло је 25. јула током успона на Елбрус. Двоје чланова експедиције, Харис Адиловић и Кемал Видимлић, преживјели су трагедију. Истрага о узроцима несреће је у току.
(Аваз)
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