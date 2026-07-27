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Русија разматра строжа правила за планинаре након трагедије на Елбрусу

27.07.2026 16:16

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Елбрус је највиша планина у Русији и највиши врх у Европи.
Фото: pexels/ Элен Пройс

Иницијативе за пооштравање правила за планинарење и већа овлаштења водича и инструктора, покренуте су у Русији, након погибије пет планинара из Зеници на планини Елбрус.

Развојни институт Кавказ упозорио је да се трагедије на овој планини понављају због потцјењивања опасности, лоше процјене временских услова и недовољне припреме планинара. Истичу да досадашње информативне кампање нису довољне и да су потребне строже мјере за контролу успона.

Један од приједлога је да планински водичи добију право да прекину туре и врате групе у случају погоршања временских услова, без страха од финансијских посљедица. Туристички оператери наводе да се водичи често суочавају с притиском туриста који инсистирају на наставку успона јер су платили аранжман.

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Предложено је и формирање листе опасних рута на којима би водичи имали јасна законска овлаштења да обуставе успон ради сигурности.

Подсјећамо, петоро планинара из Зенице – Мелиха Чаушевић, Алма и Денис Окановић, Алмир Кривдић и Нермин Талам – погинуло је 25. јула током успона на Елбрус. Двоје чланова експедиције, Харис Адиловић и Кемал Видимлић, преживјели су трагедију. Истрага о узроцима несреће је у току.

(Аваз)

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Тагови :

Русија

Планинари из БиХ на Елбрусу

Елбрус планина

Алпинисти из БиХ

трагедија

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