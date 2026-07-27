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Извучена тијела свих планинара из БиХ који су погинули током успона на Елбрус

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 17:20

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Елбрус је највиша планина у Русији и највиши врх у Европи.
Фото: pexels/Artem Korolev

Окончана је акција извлачења пет страдалих планинара из Зенице на планини Елбрус. Руски спасиоци евакуисали су тијела преостало троје бх. држављана који су погинули током успона.

Како је саопштила Главна управа Министарства за ванредне ситуације (МЧС) Русије за Кабардино-Балкарију, спасиоци су са падина Елбруса евакуисали тијела троје страних алпиниста и тијело руског планинара који је страдао у одвојеној несрећи, те их предали истражно-оперативној групи, преноси РИА Новости.

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Претходно су са планине већ била спуштена тијела двоје чланова бх. експедиције, док је потрага за преостало троје била привремено обустављена због изузетно лоших временских услова.

Вријеме успорило акцију спасавања

Раније током дана руска агенција ТАСС објавила је да су тијела преостало троје планинара пронађена и спремна за спуштање.

Вођа високогорског спасилачког тима Елбрус Абдулах Гулијев рекао је да је локација тијела била позната, али да је њихово извлачење било могуће тек након побољшања временских услова.

Петоро планинара из Зенице изгубило живот

Подсјећамо, петоро планинара из Зенице погинуло је у суботу, 25. јула, током успона на планину Елбрус у Русији.

Елбрус планина

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Дан жалости у ФБиХ поводом погибије пет планинара

Животе су изгубили Мелиха Чаушевић, Алма и Денис Окановић, Алмир Кривдић и Нермин Талам.

Двоје страдалих били су чланови Горске службе спашавања Зеница, док је троје било чланови Планинарског друштва „Ведро“.

Несрећу су преживјели Харис Адиловић и Кемал Видимлић.

Према наводима руских медија, планинари су остали заробљени на надморској висини од око 5.100 метара, након наглог погоршања временских прилика.

Због трагедије руске власти покренуле су кривични поступак ради утврђивања свих околности несреће.

Елбрус планина

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С обзиром на то да руске службе у овом извјештају спомињу три тијела страних држављана, још увијек се чека званична потврда надлежних институција и коначна идентификација свих страдалих из Босне и Херцеговине.

(Аваз)

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Тагови :

Планинари из БиХ на Елбрусу

Елбрус планина

Алпинисти из БиХ

трагедија

Русија

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