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Поскупљује гас у Федерацији БиХ

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 17:50

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Сарајево
Фото: АТВ

Федерална Влада данас је дала сагласност за поскупљење велепродајне цијене природног гаса за 14,42 одсто за дистрибутивна предузећа на подручју овог ентитета, почев од 1. јула.

Нова цијена износи 990,19 КМ за хиљаду кубних метара без урачунатог ПДВ-а.

Одлука је донесена на телефонској сједници Владе на захтјев федералног Енергоинвеста, а условљена је, како су појаснили, растом набавне цијене од добављача Гаспрома за 14,42 одсто.

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Набавну цијену одређује добављач за сваки квартал на основу унапријед утврђених уговорних параметара.

Поскупљење гаса ФБиХ образложено је и растом цијена природног гаса и нафте на свјетском тржишту, као и актуелним геополитичким околностима које утичу на формирање цијена енергената у Европи, саопштено је из федералне Владе.

Досадашња цијена износила је 865,40 КМ за хиљаду метара кубних, преноси Срна.

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Тагови :

поскупљење

ФБиХ

Гаспром

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