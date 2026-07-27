Нападач из Париза: ''Алах ме је послао да то учиним''

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У нападу ножем у Паризу повријееђене су три жене, а мушкарац који је почио овај злочин рекао је да га је Алах послао да то учини.
Жртве су жене од 19, 24 и 36 година, од којих је једна трудна, али инцидент се не третира као терористички напад.
Регион
Море у Дубровнику однијело човјека и спасиоце: Услиједила драматична акција спасавања
"Француска полиција привела је данас мушкарца након напада ножем недалеко од кварта Порте де Клиши", рекао је министар унутрашњих послова Лоран Нуњез новинарима.
Он је додао да је нападач користио два кухињска ножа и да су двије особе задобиле тешке повреде.
Нападача су савладали пролазници, а привео га је полицијац који није био на дужности.
Нуњез је похвалио полицајца и окарактерисао га као веома храброг.
Свијет
Извучена тијела свих планинара из БиХ који су погинули током успона на Елбрус
На друштвеним мрежама објављен је видео-снимак на коме се види мушкарац са дугом црном косом у тренерци како у обје руке носи велике ножеве.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
1 ч0
БиХ
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
18
32
18
20
18
10
18
04
18
04
Тренутно на програму