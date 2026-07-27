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Нападач из Париза: ''Алах ме је послао да то учиним''

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 17:46

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Полицајци и један цивил комуницирају поред полицијског аутомобила на прометној градској улици.
Фото: Darya Sannikova/Pexels

У нападу ножем у Паризу повријееђене су три жене, а мушкарац који је почио овај злочин рекао је да га је Алах послао да то учини.

Жртве су жене од 19, 24 и 36 година, од којих је једна трудна, али инцидент се не третира као терористички напад.

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"Француска полиција привела је данас мушкарца након напада ножем недалеко од кварта Порте де Клиши", рекао је министар унутрашњих послова Лоран Нуњез новинарима.

Он је додао да је нападач користио два кухињска ножа и да су двије особе задобиле тешке повреде.

Нападача су савладали пролазници, а привео га је полицијац који није био на дужности.

Нуњез је похвалио полицајца и окарактерисао га као веома храброг.

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На друштвеним мрежама објављен је видео-снимак на коме се види мушкарац са дугом црном косом у тренерци како у обје руке носи велике ножеве.

(Срна)

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Тагови :

Париз

напад ножем

повријеђене жене у Паризу

Француска

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