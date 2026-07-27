Ситуација са пожарима у Француској и даље критична: Ватрогасци воде трку с временом

Аутор:АТВ редакција
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Француски министар унутрашњих послова, Лоран Нуњез, рекао је да пожар у Жиронди стабилизован, али још није под контролом и у сваком тренутку могао би се поново разбуктати.
Лоран је, након састанка међуресорног кризног штаба за координацију борбе против шумских пожара, којим је предсједавао француски председник Емануел Макрон, рекао да "то значи да се пожар није проширио током ноћи", преноси телевизија БфМ.
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Он је навео да је на лицу мјеста распоређено 1.500 ватрогасаца, 18 авиона и 1.500 војника, да се ситуација на подручју на коме се проширио пожар побољшава, али да остаје критична.
Нуњез је навео да је пожар у Жиронди захватио 42.000 хектара.
У пожарима у Француској до сада је повријеђено 88 ватрогасаца. Још четири су повријеђена током ноћи, објавила је префектура Жиронда.
"Значајни копнени ресурси су распоређени дуж пута да би се зауставило и обуздало његово ширење“, саопштила је префектура, додајући да је ситуација ипак остала "неповољна".
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Међутим, временски услови данас изгледају боље, напомиње "Скај њуз".
Напори ватрогасаца су током цијелог дана усмјерени на "чишћење ивица пожара и успостављање тактичких противпожарних предјела, уз подршку ваздушних ресурса".
Министар за еколошку транзицију Моник Барбут рекла је да је у Француској ове године изгорјело укупно 115.000 хектара.
То је површина око 11 пута већа од Париза и више од 98.000 хектара колико је изгорјело до суботе, 25. јула.
Европска унија послаће додатну помоћ у гашењу пожара у Жиронди. Од сутра ће на том подручју бити распоређено укупно девет авиона и два хеликоптера, рекла је европски комесар Хаџа Лахбиб.
"Наше екипе на терену тренутно воде трку с временом, у сарадњи с француским службама", рекла је Лахбиб.
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Француски предсједник Емануел Макрон отпутоваће данас поподне у Жиронду како би се састао са ватрогасцима и званичницима.
Ватрогасци су данас покушали да искористе повољније временске услове како би обуздали масовне шумске пожаре који су пријетили француском граду и винској регији Бордо и бројним локалитетима у сусједној Шпанији.
Ватрогасци практично воде трку са временом јер се очекује још један топлотни талас.
Метеоролошка служба Француске најавила је да ће ову земљу сутра погодити нови топлотни талас, а високе температуре ометаће напоре у гашењу пожара.
"Интензивна врућина захватиће велики дио земље у уторак 28. јула, с врхунцем интензитета у сриједу, 29. јула", навела је метеоролошка служба у саопштењу.
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Пожари у Шпанији и Француској су, како сматрају стручњаци, међу најекстремнијима досад забиљеженима у Европи према величини, брзини ширења и олујним системима које стварају.
Како је појашњено, на настанак и ширење пожара утичу људи, а за њих је потребна вегетација, али да је кључни покретач њиховог екстремног понашања вруће и суво љетно вријеме.
(Срна)
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