Шпирић: БиХ не добија ништа због неозбиљности политичког Сарајева

Аутор:АТВ редакција
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СНСД није спреман да буде публика у предизборној кампањи коју воде Клуб Бошњака и опозиција из Републике Српске, изјавио је Срни замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Никола Шпирић.
Шпирић је рекао да је то казна за БиХ јер због неозбиљности политичког Сарајева БиХ не добија ништа.
"Увијек, када је у питању све или ништа, неозбиљношћу политичара из политичког Сарајева, БиХ добије ништа", упозорио је Шпирић.
Шпирић је рекао да већина законских приједлога који су данас предлагани за допуну дневног реда редовне сједнице нису опремљени валидним мишљењима ресорних министарстава, ни Управе за индиректно опорезивање БиХ, као ни ставом институција Републике Српске.
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"Клуб Бошњака и опозиција из Републике Српске изашла са приједлозима 11 тачака за допуну дневног реда, од чега је осам системских закона", рекао је Шпирић.
Шпирић је истакао да је намјера била да се данас завршити договорени посао.
"Ми смо данас дошли да радимо у складу са дневним редом за који је постигнута сагласност у Колегијуму Дома народа. То су измјене и допуне Закона о индустријском дизајну, измјене и допуне Закона о управном поступку, као и ратификација два међународна споразума", појаснио је Шпирић.
(Срна)
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