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Колапс на граници са Хрватском и Црном Гором

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 18:32

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Фото: Pexel/ Tahamie Farooqui

Дуге колоне путничких возила чекају на граничним прелазима са Хрватском и Црном Гором.

Када је ријеч о граници са Хрватском, чека се на излазу из БиХ на граничним прелазима Орашје и Каменско, а у оба смјера у Костајници, Великој Кладуши, Изачићу, Дољанима, Иваници, саопштено је из Ауто-мото савеза (АМС) Републике Српске.

Колоне су у оба смјена и на прелазима Хум, Делеуша, Клобук и Зупци на граници са Црном Гором.

На осталим граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.

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Из АМС-а су напоменули да је до краја септембра у функцији гранични прелаз Крстац на путу Гацко-Никшић.

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Тагови :

Хрватска

Црна Гора

Гранични прелаз

колапс

саобраћај

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