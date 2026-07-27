Колапс на граници са Хрватском и Црном Гором

Аутор:АТВ редакција
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Дуге колоне путничких возила чекају на граничним прелазима са Хрватском и Црном Гором.
Када је ријеч о граници са Хрватском, чека се на излазу из БиХ на граничним прелазима Орашје и Каменско, а у оба смјера у Костајници, Великој Кладуши, Изачићу, Дољанима, Иваници, саопштено је из Ауто-мото савеза (АМС) Републике Српске.
Колоне су у оба смјена и на прелазима Хум, Делеуша, Клобук и Зупци на граници са Црном Гором.
На осталим граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.
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Из АМС-а су напоменули да је до краја септембра у функцији гранични прелаз Крстац на путу Гацко-Никшић.
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