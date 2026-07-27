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Буџет БиХ усвојен са седам мјесеци кашњења: Три сата свађе за документ од 1,58 милијарди КМ

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 19:09

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Парламентарна скупштина БиХ
Фото: АТВ

БиХ је добила буџет тежак 1,58 милијарди марака. Касни седам мјесеци, али то и није вијест, с обзиром на то да је ранијих година овај документ усвајан крајем године.

Није вијест ни да су хитну сједницу Дома народа Парламентарне скупштине БиХ обиљежиле свађе и расправе. Најмање се расправљало о буџету, а највише о свему другом што занима потенцијалне гласаче. Барем тако, чини се, сматрају делегати.

Ко ради за интересе Републике Српске, ко против, ко је коме „отео“ члана Пресједништва, а ко коме министра у Савјету министара БиХ, ко је „везао“ заставе у Предсједништву. О овом су делегати Дома народа расправљали три сата, на хитној сједници на чијем дневном реду је био буџет БиХ за ову годину. А, о буџету су говорили тек када се сјете да засједају због тога или након опомена Драган Човића. Било је и ту замјерки. Некима од њих највише је засметало то што је у хитној процедури, па нису имали прилику да улажу амандмане.

"Највећи дио буџета се троши на плате запослених, на капиталне пројекте само 10 посто буџета, што значи да је буџет потрошачки и без развојних пројеката", казао је делегат СДС-а у Клубу српског народа у ДН ПС БиХ Желимир Нешковић.

Повећањем буџета јачају се институције БиХ, каже Нешковић и за то крив СНСД-а. Из ове стране га подсјећају да се највеће повећање, у износу од око 130 милиона марака односи на плате запослених у заједничким институцијама.

"Када ја кажем да подржавамо, искључиво, повећања која се односе на плате запослених, а Ви кажете колико смо у посљедњих осам година повећали, ја Вам се захваљујем на томе што кажете колико смо допринос имали када је у питању животни стандард запослених. И, борићемо се да се он константно повећава. Дакле, још једном ћу поновити. Буџет у односу на прошли је увећан за 10 милиона КМ, ставка за плате је порасла за 130 милиона", изјавио је делегат СНСД-а у Клубу српског народа у ДН ПС БиХ Радован Ковачевић.

И у Клубу Бошњака највише су радили тастери за реплику и криве наводе. Смета им, између осталог, то што у буџету нема средстава за БХРТ и седам институција културе.

"Популизам је инсистирати, а касније одустати да се у буџет уврсти БХРТ и институције културе. Са тим институцијама се не смије нико поигравати, а поиграло се од стране актуелне власти, посебно представника Тројке", рекао је делегат СДА у Клубу бошњачког народа у ДН ПС БиХ Шефик Џаферовић.

Јесте популизмом обиљежена расправа о буџету, слаже се Марина Пендеш са Џаферовићем, али му указује и на то да је „залагање“ за БХРТ, такође, популизам.

"Зато што ниједним, који нисте предложили ни у прошлом, ни у овом мандату нисте те институције препознали као институције од значаја за БиХ", рекао је шеф Клуба делегата хрватског народа у ДН ПС БиХ Марина Пендеш.

Замјерили су делегати ресорном министру то што је буџет у парламентарној процедури тек сада. Срђан Амиџић објашњава да буџет касни, јер су сједнице Фискалног савјета БиХ блокиране од стране чланова из ФБиХ.

"Ми смо доведени у такву ситуацију да смо тек крајем априла добили глобални оквир, а више пута је предсједавајућа сазивала сједницу Фискалног ", истакао је министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ Срђан Амиџић.

Подсјећа и да је два мјесеца буџет био у ладици Предсједништва БиХ, јер је имао подршку само Жељке Цвијановић.

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Тагови :

буџет

Парламентарна скупштина БиХ

Босна и Херцеговина

Шефик Џаферовић

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