Борци добијају већа примања: Шта све доносе нове законске измјене?

Аутор:Лана Остојић
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Измјене и допуне закона о правима бораца у Републици Српској отворио је врата новим новчаним примањима за хиљаде корисника. Више од 13 хиљада бораца могло бити обухваћено новим законским рјешењима.
Дјеци погинулих бораца, логорашима и борцима старијим од 65 година слиједи посебна новчана накнада. За борце који немају друга примања и испуњавају прописане услове, борачки додатак од сада ће се исплаћивати у двоструком износу. Дјеца погинулих бораца која су током рата остала без оба родитеља први пут ће имати право на годишње новчано примање.
"Посебно ми је драго због дјеце која су изгубила оба родитеља. Да је то бар било прије 10-15 година док су били млађи, јер њима је младост свакако без родитеља била катастрофа – и нек имају посебну накнаду јер немају оба родитеља. А што се тиче логораша – они су били заборављена категорија и свака част ко год је предложио, сјетио се, и ко год се изборио да и они уђу у то законско рјешење", казала је предсједник Удружења жена жртава рата Републике Српске Божица Живковић Рајилић.
Из Борачке организације Републике Српске поручују да ове измјене представљају значајан корак за оне који живе од најнижих примања, али истичу да положај борачких категорија треба унапређивати и кроз друга законска рјешења.
„Мислим да смо доношењем овог закона знатно унаприједили положај наших категорија, посебно тих социјалних које сте ви поменули. Они и јесу најважнији. Има још одређених права која су промијењена, и члан 16. и свашта нешто, али ово је кључно због чега смо се и упуштали у измјене овог закона, јер смо свјесни да постоји одређен број наших категорија који имају проблем са новчаним примањима, односно немају довољно за егзистенцију. Није ни ово превише и довољно, али је ипак помак”, истакао је предсједник Предсједништва БОРС-а Милован Гагић.
Сви који испуњавају услове треба да поднесу захтјев надлежном општинском или градском органу. Када рјешење ступи на снагу право се остварује од идућег мјесеца.
"Примања зависе од момента када борац поднесе захтјев. Ако рецимо тај захтјев поднесе данас он своје право остварује од наредног мјесеца. Значи ако га поднесе у јулу од августа га остварује у том двоструком износу", рекао је помоћник министра рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Младен Радић.
Борачка примања убудуће ће се усклађивати са растом просјечне нето плате у Републици Српској. Колико ће новца бити потребно за примјену закона зависиће од броја поднесених захтјева, али процјене говоре да би издвајања могла износити између 10 и 15 милиона марака годишње.
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