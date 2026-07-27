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Вечерњи ритуал од 15 минута који ће помоћи да се ријешите стреса

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 20:54

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Купка за стопала са кришкама цитруса, природним сапуном и добром књигом за потпуно опуштање.
Фото: Taryn Elliott/Pexels

Једна мала и једноставна рутина као што је урањање стопала у топлу воду може имати бројне добробити за побољшање сна, ублажавање болова и напетости, смањење стреса и побољшање расположења.

Можете пустити опуштајућу музику или направити шољу топлог чаја. Искористите ово вријеме да се "искључите" од телефона, екрана и других ометања.

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"Топла купка за стопала", како је називају, може бити свакодневна рутина његе или нешто што радите једном недјељно. Најбоље је да се ради увече, када дјеца већ спавају, како би се избјегло да малишани дођу у контакт са врућом водом.

Како почети?

Препоручује се да стопала држите у води око 10-15 минута, док је вода пријатно топла. Можете додати кључалу воду из кувала или млаку воду из чесме како бисте постигли одговарајућу температуру. Корисно је имати и хладну воду при руци, за случај да је вода у почетку превише топла.

Савршена посуда за купку

Водите рачуна да је посуда довољно велика да вам стопала буду потпуно потопљена. Обратите пажњу коју посуду користите - она која се користи за чишћење може имати остатке хемикалија и није погодна за ову опуштајућу активност. Најбоље су правоугаоне или квадратне посуде.

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Како направити савршено опуштање?

За максималан ефекат опуштања додајте Епсом со. Сматра се да она умирује уморне мишиће, смањује отоке и лако се апсорбује кроз кожу и табане. Такође доприноси уносу магнезијума у организам, који има бројне благотворне ефекте.

Можете је купити у супермаркету или апотеци. За пријатан мирис у купку можете додати неколико капи чистог етеричног уља помијешаног са Епсом соли.

У посуду додајте четири велике кашике Епсом соли и 1 до 2 капи етеричног уља, па све промијешајте. Препоручују се умирујућа уља попут лаванде, кедра или геранијума, док цитрусна уља која подижу енергију могу бити мање погодна. Циљ је стварање опуштајуће атмосфере.

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Корисни савети за "топлу купку за стопала"

Пазите да вода није толико врућа да може изазвати опекотине, али треба да буде топлија од млаке.

Немојте препунити посуду, јер ће стопала подићи ниво воде и може доћи до просипања.

Ставите пешкир испод посуде да упије евентуално просипање и да послије њим обришете стопала.

Направите опуштајућу атмосферу уз пригушено свјетло, музику, биљни чај, Епсом со и етерична уља како бисте максимално уживали у искуству.

(Она.рс)

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стопала

купка за стопала

стрес

њега стопала

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