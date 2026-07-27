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Макрон: Ситуација у Француској тежа него икада од Другог свјетског рата

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 21:39

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Ватрогасац гаси пожар током шумског пожара у подручју историјске шуме Фонтенбло, око 60 километара јужно од Париза, у Француској, у понедјељак, 13. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Француски предсједник Емануел Макрон оцијенио је да је ситуација са пожарима тежа него икада од Другог свјетског рата.

У обраћању радницима хитних служби у Центру за ватрогасно-спасилачке операције Бордоа у Жиронди, подручју које је највише погођено пожаром на југозападу Француске, Макрон је рекао да је актуелна ситуација без преседана.

Француски предсједник захвалио је људима и земљама које су помагале у операцијама гашења и додао да ће наредне седмице бити тешке.

"Морамо бити јаки, спремни и отпорни", рекао је Макрон.

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Он је додао да је сада приоритет сачувати животе и да је неопходно релицирати становништво, преноси „Скај њуз“.

"Заједно ћемо побиједити и учинићемо све што је у нашој моћи", истакао је Макрон.

Француски премијер Себастијан Лекорну рекао је раније данас да је у овим пожарима уништено 116.000 хектара земље.

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Тагови :

Емануел Макрон

Француска

пожар

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