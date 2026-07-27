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Ухапшен педофил који је фотографисао дјецу на плажи: Ужас у Хрватској

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 22:37

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Дјевојчица се радосно игра у морским таласима током ведрог љетног дана.
Фото: Ashley K Bowen/Pexels

Полицијски службеници Полицијске станице Стон ухапсили су 61-годишњег држављанина Пољске осумњиченог за казнено дјело искориштавања дјеце за порнографију.

Према саопштењу Полицијске управе дубровачко-неретванске, мушкарац се сумњичи да је 23. јула на плажи Прапратно фотографисао нагу дјецу која су се играла на плажи и у мору.

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Полиција је о догађају обавијештена након што су грађани примјетили његово сумњиво понашање. Мушкарца су задржали до доласка полицијских службеника, након чега је ухапшен.

Тијеком криминалистичког истраживања претражени су шатор за камповање у кампу у којем је боравио те возило које је користио. Пронађени су мобилни телефон и три УСБ уређаја за чување података, који су привремено одузети. Уређаји ће бити претражени након што полиција заприми одговарајући судски налог.

Из полиције наводе како је исти мушкарац и 2007. године одслужио затворску казну због истог казненог дјела почињеног на Рабу.

Осумњичени је у суботу, 25. јула , предан притворском надзорнику Полицијске управе дубровачко-неретванске, а потом је доведен пред суца истраге који му је одредио истражни затвор.

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Полиција је истакла како је реакција грађана омогућила правовремено поступање и хапшење осумњиченог.

Родитељима су упутили позив да надзиру дјецу на плажама те да сваку особу која на сумњив начин снима или фотографише дјецу одмах пријаве полицији на број 192.

(ХерцеговинаИнфо)

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Тагови :

хапшење

дјечија порнографија

Хрватска

Плажа

ухапшен педофил

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