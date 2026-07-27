Чисто зло: Криo тијела покојника због пара, ожалошћенима давао пепео непознатих људи

Аутор:АТВ редакција
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Полиција је у просторијама његовог погребног предузећа пронашла десетине тијела покојника у различитим фазама распадања.
На суду у енглеском Халу почело је саслушање на којем чланови породица описују посљедице злочина Роберта Буша (48), власника погребног предузећа у чијим је просторијама полиција прошле године пронашла десетине тијела покојника у различитим фазама распадања. Буш је признао 67 кривичних дјела, а суд ће након саслушања изрећи казну.
Полиција је истрагу покренула у марту 2024. године, након што су запослени другог погребног предузећа дошли да преузму тијело док је Буш био на одмору у САД. Умјесто уобичајеног преузимања покојника, затекли су призор који их је шокирао и одмах су позвали полицију.
У хладњачи погребног предузећа Легаси индепендент фунерал директорс истражитељи су пронашли велики број тијела. Већина није била покривена, а многа су била у различитим фазама распадања. Нека су још носила болничке идентификационе наруквице, док друга уопште нису била означена. У просторијама су пронађени и затворени ковчег те тијело на носилима.
Истрага је потом открила да Буш годинама није поступао са тијелима покојника онако како је обећавао њиховим породицама. Нека тијела задржавао је мјесецима дуже него што је смио, а појединим породицама предавао је пепео за који су вјеровали да припада њиховим најмилијима, иако они уопште нису били кремирани.
Буш је током истраге признао да је тијела задржавао због финансијских проблема, односно недостатка новца у пословању. Међу 67 кривичних дјела која је признао налази се и 30 случајева незаконитог спречавања сахране покојника.
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На суду су ријеч добили чланови породица жртава, који су описали посљедице Бушових поступака. Кћерка Ширли Рајт, чије је тијело пронађено међу десетинама покојника у просторијама погребног предузећа, рекла је да се Буш испрва чинио љубазним и саосјећајним, али да данас његове поступке сматра „чистим злом”.
Кристина Џорџ кроз сузе је испричала да њен брат Рејмонд Дагнал никада није кремиран, иако је породици предат пепео за који су вјеровали да је његов. Рекла је да су јој због тога уништене све лијепе успомене на брата.
Више чланова породица говорило је о нарушеном менталном здрављу и осјећају издаје. Неки су тек након полицијске истраге схватили да су мјесецима или годинама у својим домовима чували пепео непознатих особа.
Бајрон Лил рекао је да још не може да прихвати чињеницу да је био свега неколико метара од тијела своје мајке Мјуријел Вининг док је вјеровао да преузима њен пепео.
Карен Кинг, чији је 94-годишњи отац Рејмонд такође пронађен међу тијелима, рекла је да не може да схвати како је неко могао бити толико окрутан. Суд је чуо и да њен отац прије посљедњег испраћаја није био опран ни одјевен како је породици било обећано, него је и даље носио одјећу у којој је преминуо.
Породица је остала „сломљена”, рекла је Риа Бертон. „Роберт Буш нас је преварио. Мјесецима је скривао тијело нашег дједе, а нама је са осмијехом на лицу предао пепео потпуног незнанца.”
Двојица погребника која су открила случај поручила су да су одмах знала да морају обавијестити полицију. Рекли су да у погребној дјелатности нема мјеста за овакве пропусте те су позвали на строжу регулацију тог сектора како се сличан случај више никада не би поновио, пише Скај њуз.
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