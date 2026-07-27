Објављена нова прогноза: Слиједи драстична промјена времена

Аутор:АТВ редакција
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Сутра стиже сунчано и топлије вријеме са дневним максимумом до 35 степени, док ће према временској прогнози Бањалука мјерити до 34 степена Целзијуса, саопштено је из РХМЗ-а.
Ујутро је могућа краткотрајна облачност на самом сјеверу, док тек ријетки локални пљусак може изненадити становнике на југозападу и југоистоку Српске.
Према прогнозама, топлотни талас који ће захватити наше крајеве у другој половини седмице.
Већ од сриједе очекују се врућине изнад 35 степени, док ће у четвртак и петак наступити прави врхунац тропског таласа.
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До краја седмице слиједе екстремне врућине, нарочито у петак када ће у већини предјела температуре прелазити 36 степени, док ће на југу и у најтоплијим крајевима достизати и опасних 41 степен у хладу.
Становницима се савјетује да се припреме за тропске ноћи и избјегавају боравак на сунцу у најтоплијем дијелу дана.
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