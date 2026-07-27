Logo

Објављена нова прогноза: Слиједи драстична промјена времена

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 22:19

Коментари:

0
Тамни облаци прекрили су небо у бањалучком насељу Пријечани.
Фото: АТВ

Сутра стиже сунчано и топлије вријеме са дневним максимумом до 35 степени, док ће према временској прогнози Бањалука мјерити до 34 степена Целзијуса, саопштено је из РХМЗ-а.

Ујутро је могућа краткотрајна облачност на самом сјеверу, док тек ријетки локални пљусак може изненадити становнике на југозападу и југоистоку Српске.

Према прогнозама, топлотни талас који ће захватити наше крајеве у другој половини седмице.

Већ од сриједе очекују се врућине изнад 35 степени, док ће у четвртак и петак наступити прави врхунац тропског таласа.

Златан Ибрахимбеговић

Остали спортови

Преминуо легендарни бањалучки кајакаш

До краја седмице слиједе екстремне врућине, нарочито у петак када ће у већини пред‌јела температуре прелазити 36 степени, док ће на југу и у најтоплијим крајевима достизати и опасних 41 степен у хладу.

Становницима се савјетује да се припреме за тропске ноћи и избјегавају боравак на сунцу у најтоплијем дијелу дана.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Вријеме

Временска прогноза

РХМЗ

топлотни талас

Коментари (0)

Више из рубрике

Фахрудин Башчаушевић из околине Тешња у једној продајној Фејсбук групи објавио је да поклања свој аутомобил особи која није у могућности да га купи, а којој је возило због болести или других животних околности заиста потребно.

Друштво

Не жели новац: Ауто поклања болесној особи којој је најпотребнији

6 ч

0
Због килограма парадајза задржана два сата на прелазу: Платила и новчану казну

Друштво

Због килограма парадајза задржана два сата на прелазу: Платила и новчану казну

7 ч

0
Стан кључеви

Друштво

Рекордне цијене некретнина у овом бх. граду: Стан плаћен 1,18 милиона

9 ч

0
Земљотрес у БиХ, осјетио се до Дубровника

Друштво

Земљотрес у БиХ, осјетио се до Дубровника

11 ч

0

  • Најновије

23

02

Моћни сок од нара: Природни савезник за здравље срца и крвних судова

22

55

Због тешке несреће саобраћај обустављен: Повријеђен пјешак

22

47

Новак Ђоковић и Арина Сабаленка заједно на Ју-Ес опену

22

44

Цијене нафте достигле најнижи ниво у недјељу дана

22

37

Ухапшен педофил који је фотографисао дјецу на плажи: Ужас у Хрватској

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима