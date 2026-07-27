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Преминуо легендарни бањалучки кајакаш

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 22:05

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Преминуо Златан Ибрахимбеговић, бањалучки кајакаш
Фото: Глас Српске

Тужна вијест за бањалучки спорт дошла је из Перта у Аустралији. У 78. години преминуо је Златан Ибрахимбеговић (18. март 1948.), најуспјешнији кајакаш К1 са ових простора.

Он је први бањалучки кајакаш који је наступио на Олимпијским играма 1972. Године, када је био репрезентативац Југославије.

Поред Олимпијских игара био је редован учесник свјетских првенства. Наступао је у: Бур Сен Морису, Француска (1969.), Мерану, Италија (1971.), Муотаталу, Швајцарска (1973.) и Скопљу (1975). године 1971.

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Проглашен је најбољим спортистом Босанске Крајине у избору Гласа 1971. године. Поред тога неколико пута је био међу десет најбољих спортиста Крајине.

Ибрахимбеговић је сваке године долазио у град на Врбасу а у Аустралији је радио као тренер националне селекције.

Долазио је и са сениорском репрезентацијом 2019. године, када је водио репрезентацију Аустралије, преноси Глас Српске.

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Тагови :

Кајак

Преминуо Златан Ибрахимбеговић

Бањалука

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