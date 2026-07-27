Осумњичен за тешка убиства: Марко Килибарда изручен Црној Гори

Аутор:АТВ редакција
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Припадник "кавачког клана" 39-годишњи Марко Килибарда изручен је данас Црној Гори на прелазу Добраково на граници са Србијом након хапшења по Интерполовој потјерници због сумње да је извршио низ кривичних дјела, укључујући и убиства.
Килибарда је осумњичен да је у јуну 2018. године у Бару убио Васу Делибашића и да је, као члан криминалне организације, на чијем се челу налази Радоје Звицер учествовао у убиству припадника "шкаљарског клана" Дамира Хоџића и Адиса Спахића у Стањевића Рупи у Спужу 14. октобра 2020. године, као и у отмици М. Р.
Осумњичен је и да је 26. јануара 2020. године покушао да убије М. Н. према којем је, док је био у возилу, испалио више хитаца из аутоматске пушке, подсјећају црногорски медији. Килибарда је лоциран и ухапшен у Београду у јулу 2025. године, заједно са А. П. на основу међународне Интерполове потјернице.
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Из црногорске полиције су навели да је за Килибардом подгоричка канцеларија Интерпола расписала три потјернице по наредби Вишег суда у Подгорици, ради обезбјеђења присуства у кривичном поступку који се против њега води.
(Вијести)
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