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Врућина би штетно могла дјеловати: Од петка нови топлотни талас у Хрватској

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 22:34

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врућина топлота
Фото: Pexel/ Kampus Production

Хрватски метеоролози најавили су од петка, 31. јула, нови топлотни талас у копненом подручју, а дан раније на приморју.

Како наводе, врућина би од петка могла штетно дјеловати на здравље.

На Јадрану ће то бити трећи топлотни талас овог љета, а на копну други.

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Након данашњих поподневних пљускова у унутрашњости, идућих дана вјероватноћа за кишу биће веома мала. Преовладаваће сунчано вријеме, а температура ће поступно расти, преносе хрватски медији.

(Срна)

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Тагови :

врућина

Хрватска

Вријеме

метеоролози

топлотни талас

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