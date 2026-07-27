Врућина би штетно могла дјеловати: Од петка нови топлотни талас у Хрватској

Аутор:АТВ редакција
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Хрватски метеоролози најавили су од петка, 31. јула, нови топлотни талас у копненом подручју, а дан раније на приморју.
Како наводе, врућина би од петка могла штетно дјеловати на здравље.
На Јадрану ће то бити трећи топлотни талас овог љета, а на копну други.
Друштво
Објављена нова прогноза: Слиједи драстична промјена времена
Након данашњих поподневних пљускова у унутрашњости, идућих дана вјероватноћа за кишу биће веома мала. Преовладаваће сунчано вријеме, а температура ће поступно расти, преносе хрватски медији.
(Срна)
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