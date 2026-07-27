Врућина би штетно могла дјеловати: Од петка нови топлотни талас у Хрватској

Фото: Pexel/ Kampus Production

Хрватски метеоролози најавили су од петка, 31. јула, нови топлотни талас у копненом подручју, а дан раније на приморју.

Како наводе, врућина би од петка могла штетно дјеловати на здравље. На Јадрану ће то бити трећи топлотни талас овог љета, а на копну други. Друштво Објављена нова прогноза: Слиједи драстична промјена времена Након данашњих поподневних пљускова у унутрашњости, идућих дана вјероватноћа за кишу биће веома мала. Преовладаваће сунчано вријеме, а температура ће поступно расти, преносе хрватски медији. (Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.