Моћни сок од нара: Природни савезник за здравље срца и крвних судова

Аутор:АТВ редакција
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Сок од нара богат је антиоксидансима и другим корисним биљним једињењима, а поједина истраживања указују да његова редовна, умјерена конзумација може имати позитиван утицај на здравље срца и крвних судова.
Једна чаша свјеже исцијеђеног сока од нара уз оброк може бити вриједан додатак уравнотеженој исхрани. За разлику од бројних додатака исхрани, овај напитак лако се припрема код куће.
Нар садржи пуникалагине, једињења која се у великим количинама налазе управо у овом воћу. Осим њих, богат је и полифенолима – антиоксидансима који помажу у заштити ћелија од оксидативног стреса.
Ове супстанце доприносе смањењу штетног дјеловања слободних радикала, који могу убрзати процесе старења организма.
Резултати више клиничких истраживања показали су да редовно конзумирање сока од нара може допринијети благом снижавању систолног и дијастолног крвног притиска.
Мета-анализа показала је мјерљив пад систолног крвног притиска код испитаника који су редовно пили сок од нара, а ефекти су забиљежени већ при једној чаши дневно.
Сок од нара најчешће се доводи у везу са:
Полифеноли могу допринијети очувању еластичности крвних судова, а поједина истраживања указују и на могуће повољне ефекте на ниво ХДЛ ("доброг") и ЛДЛ ("лошег") холестерола.
Нека истраживања такође сугеришу да би нар могао успорити стварање наслага у артеријама, али су потребна додатна испитивања како би се ове користи потврдиле.
Када је ријеч о малигним болестима, лабораторијска истраживања указују на одређени потенцијал противупалног дјеловања нара, али нема доказа да сок од нара лијечи или спрјечава рак нити може замијенити медицинску терапију.
За припрему сока потребна су два зрела нара.
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Плод можете преполовити и исциједити попут поморанџе или издвојити зрна и прерадити их у соковнику.
Препоручена количина је око 200 милилитара дневно, најбоље уз оброк.
Приликом куповине обратите пажњу на декларацију. Нектари често садрже додат шећер и мањи проценат воћа од чистог сока.
Иако је ријеч о здравом напитку, није погодан за свакога.
Особе које користе лијекове за разрјеђивање крви требало би да се прије редовне конзумације посавјетују са љекаром, јер сок од нара може утицати на њихово дјеловање.
Дијабетичари треба да воде рачуна о уносу природних шећера, док особе склоне бубрежним каменцима треба да се консултују са нефрологом прије увођења овог напитка у свакодневну исхрану.
Веће количине не значе и веће користи. Једна чаша дневно сасвим је довољна као дио разноврсне и уравнотежене исхране уз редовну физичку активност.
Сок од нара није лијек, већ намирница која може бити дио здравих животних навика, преноси Крстарица.
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