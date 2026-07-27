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Због тешке несреће саобраћај обустављен: Повријеђен пјешак

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 22:55

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Фото: АТВ

У близини сарајевског насеља Долац Малта вечерас се догодила тешка саобраћајна несрећа у којој су учествовали аутомобил и пјешак.

Како је потврђено из Оперативног центра МУП-а КС за портал "Аваза", у несрећи је повријеђен пјешак.

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На мјесто догађаја одмах су упућени полицијски службеници и екипа Хитне помоћи, која је повријеђеној особи пружила медицинску помоћ.

Због обављања увиђаја и уклањања возила, саобраћај у дијелу Булевара Меше Селимовића потпуно је обустављен, а возачима се савјетује да користе алтернативне правце.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Сарајево

Саобраћајна несрећа

Повријеђен пјешак

Долац Малта

МУП Кантон Сарајево

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