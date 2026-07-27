Због тешке несреће саобраћај обустављен: Повријеђен пјешак

Аутор:АТВ редакција
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У близини сарајевског насеља Долац Малта вечерас се догодила тешка саобраћајна несрећа у којој су учествовали аутомобил и пјешак.
Како је потврђено из Оперативног центра МУП-а КС за портал "Аваза", у несрећи је повријеђен пјешак.
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На мјесто догађаја одмах су упућени полицијски службеници и екипа Хитне помоћи, која је повријеђеној особи пружила медицинску помоћ.
Због обављања увиђаја и уклањања возила, саобраћај у дијелу Булевара Меше Селимовића потпуно је обустављен, а возачима се савјетује да користе алтернативне правце.
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