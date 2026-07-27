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Припадници војне полиције ухапсили држављанина БиХ у Италији

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 22:30

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Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Фото: Pexels/Kindel Media

Ванредне операције спроведене током викенда у италијанском мјесту Лињано окончана са са неколико привођења, али и извршењем налога за хапшење.

Наиме, припадници војне полиције који су током викенда помагали полицији у патролирању и спровођењу ове опсежне акције контроле током легитимисања наишли су на држављанина Босне и Херцеговине, за којим већ постоји налог за затворску казну због тјелесне повреде.

Чека га петогодишња затворска казна

Ово кривично д‌јело почињене у Латизани у марту 2020. године, откад се он и скрива од власти. Након идентификације и рутинских провјера, држављанин Босне и Херцеговине одмах је пребачен у затвор у Удинама, гд‌је ће служити петогодишњу затворску казну, на колико је и осуђен, а чије служење је избјегавао.

Након одслужења затворске казне, он ће вјероватно бити протјеран из Италије.

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Иначе, италијански карабињери настављају провјере у областима гд‌је махом бораве туристи, а ову ванредну операцију координирао је Оперативни центар у сарадњи са припадницима полицијске станице Лињано, преносе Независне новине.

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Тагови :

хапшење

Италија

Држављанин БиХ

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