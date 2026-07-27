Припадници војне полиције ухапсили држављанина БиХ у Италији

Аутор:АТВ редакција
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Ванредне операције спроведене током викенда у италијанском мјесту Лињано окончана са са неколико привођења, али и извршењем налога за хапшење.
Наиме, припадници војне полиције који су током викенда помагали полицији у патролирању и спровођењу ове опсежне акције контроле током легитимисања наишли су на држављанина Босне и Херцеговине, за којим већ постоји налог за затворску казну због тјелесне повреде.
Ово кривично дјело почињене у Латизани у марту 2020. године, откад се он и скрива од власти. Након идентификације и рутинских провјера, држављанин Босне и Херцеговине одмах је пребачен у затвор у Удинама, гдје ће служити петогодишњу затворску казну, на колико је и осуђен, а чије служење је избјегавао.
Након одслужења затворске казне, он ће вјероватно бити протјеран из Италије.
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Иначе, италијански карабињери настављају провјере у областима гдје махом бораве туристи, а ову ванредну операцију координирао је Оперативни центар у сарадњи са припадницима полицијске станице Лињано, преносе Независне новине.
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