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Због великих пожара наређена евакуација још два града у Шпанији

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 22:23

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Ватрогасци прскају водом запаљену шуму у близини Лаканоа, на југозападу Француске, у суботу, 25. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Министартво унутрашњих послова Шпаније наредило је због шумских пожара евакуацију Санта Марије де ла Аламеде и Лас Наваса дел Маркеса, још два града у близини Мадрида.

Према подацима Министарства, евакуисано је више од 40 градова у регионима Мадрида, Авиле и Толеда, а још седам је стављено под упозорење за могућу евакуацију.

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Укупно 116.000 људи у Шпанији добило је наређење да напусте домове, укључујући око 63.000 у регионима угроженим главним пожаром у близини Мадрида, наводи "Скај њуз".

(Срна)

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Тагови :

Шпанија

Мадрид

пожар

евакуација

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