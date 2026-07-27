Због великих пожара наређена евакуација још два града у Шпанији

Аутор:АТВ редакција
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Министартво унутрашњих послова Шпаније наредило је због шумских пожара евакуацију Санта Марије де ла Аламеде и Лас Наваса дел Маркеса, још два града у близини Мадрида.
Према подацима Министарства, евакуисано је више од 40 градова у регионима Мадрида, Авиле и Толеда, а још седам је стављено под упозорење за могућу евакуацију.
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Укупно 116.000 људи у Шпанији добило је наређење да напусте домове, укључујући око 63.000 у регионима угроженим главним пожаром у близини Мадрида, наводи "Скај њуз".
(Срна)
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