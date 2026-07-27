Њемачки гигант на кољенима: Порше гаси чак 5.000 радних мјеста

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки произвођач луксузних аутомобила "Порше" угасиће до 2035. године још 5.000 радних мјеста, чиме ће се укупни број запослених у њемачким погонима смањити за готово 9.000.
Гашење радних мјеста биће спроведено углавном кроз природни одлив, проширење посебног програма дјелимичног пензионисања и добровољног раскида уговора о раду уз отпремнине, саопштено је из компаније.
Истакли су да је Управа у договору са радничким савјетом продужила гаранције задржавања производње у погонима до 2035. године.
До 2035. најавили су укупно 2,1 милијарду евра улагања у погоне у Зуфенхаузену и Ваисаху, као дио мјера новог пакета реструктурисања који је Надзорни одбор "Поршеа" одобрио прошле седмице.
Пословање компаније оптерећују оштар пад продаје на кинеском тржишту, америчке царине и погрешни потези у преласку на производњу електричних возила, напомиње Ројтерс.
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