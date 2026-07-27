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Цијене нафте достигле најнижи ниво у недјељу дана

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 22:44

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нафта уље бушотина цијене нафте барел
Фото: Pexel/ Jan Zakelj

Након позитивног реговања инвеститора на сигнале да би сукоб на Блиском истоку могао да се смири цијене нафте наставиле су данас пад и достигле најнижи ниво у недјељу дана.

Истовремено, дошло и до побољшања глобалног снабдијевања сировом нафтом, пренио је Трејдинг економикс.

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Цијена сјеверноморске нафте Брент пала је на око 88 долара по барелу, док је америчка лака сирова нафта WTI ослабила на око 82 долара по барелу.

Оптимизам на тржишту подстакла је изјава предсједника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа да Вашингтон води "добре разговоре" са Ираном и да постоји могућност постизања споразума.

Он је, међутим, упозорио да би амерички војни удари могли бити настављени уколико преговори не буду успјешни.

Сједињене Америчке Државе су у петак обуставиле војне ударе на Иран, након готово двије недјеље сукоба, док је Техеран саопштио да је суспендовао своје војне одмазде и започео разговоре са Оманом о безбједности пловидбе кроз Ормуски мореуз, једну од најважнијих свјетских рута за транспорт нафте.

Додатни утицај на пад цијена дошао је са стране понуде, након што је обновљен утовар сирове нафте у терминалу Каспијског нафтоводног конзорцијума на руској обали Црног мора.

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Ријеч је о кључном извозном правцу за казахстанску нафту, чији је рад претходних дана био поремећен због напада украјинских беспилотних летјелица.

У међувремену, јеменски побуњеници Хути саопштили су да су гађали постројења у вези са саудијском нафтном компанијом Арамко у градовима Џизан и Јанбу, али ни власти Саудијске Арабије ни компанија Арамко нису потврдили те наводе.

(Танјуг)

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Тагови :

Нафта

пад цијена нафте

Блиски исток

цијене нафте

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