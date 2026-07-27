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Америчке царине срушиле Шеин, компанија послује у губитку

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 06:54

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Америчке царине срушиле Шеин, компанија послује у губитку
Фото: Tanjug/AP/Richard Drew

Шеин (SHEIN) је извијестио о губитку од 99 милиона долара, односно 86,8 милиона евра, у првом тромјесечју, што је посљедица успоравања продаје након што је амерички предсједник Доналд Трамп укинуо царинско ослобођење за мале пакете.

Губитак је забиљежен у вријеме док траје неизвјесност у вези са трговинским ратом између САД и Кине, који је тренутно у фази затишја, пише Би-Би-Си (BBC).

Губитак након прошлогодишње добити

Гигант брзе моде са сједиштем у Сингапуру, основан у Кини, објавио је губитак од 99 милиона долара, односно 86,8 милиона евра, у прва три мјесеца ове године.

Поређења ради, у истом периоду прошле године компанија је остварила нето добит од 395 милиона долара, односно 346 милиона евра.

Подаци су објављени у оквиру припрема за излазак на берзу у Хонгконгу, иако документација не садржи детаље о обиму, временском распореду или цијени планиране иницијалне јавне понуде акција (IPO).

Посљедице америчких царина

Главни узрок пада су нове америчке царинске политике. Извршном уредбом коју је Трамп потписао 29. августа 2025. године укинуто је такозвано изузеће „де минимис“ (de minimis).

То правило омогућавало је увоз робе у вриједности до 800 долара, односно 702 евра, у САД без плаћања царине, а амерички потрошачи користили су га за куповину јефтиних производа са платформи као што су Шеин и Тему.

Из Бијеле куће раније су поручили да је глобално изузеће коришћено за „избјегавање царина и кријумчарење смртоносних синтетичких опиоида“ у САД.

У Шеиновој документацији наводи се да је укидање изузећа „негативно утицало на продају у САД и на укупан раст нето прихода“.

Из компаније су најавили да ће размотрити нове стратегије.

„Као одговор на веће царине и порезе, разматрамо различите опције, укључујући повећање цијена на америчком тржишту како бисмо надокнадили дио повећаних трошкова“, наводи се у извјештају.

Додатни утицаји и планови за берзу

Као негативне факторе компанија наводи и рат у Ирану, који је утицао на потражњу, повећао трошкове и проузроковао кашњења у испорукама на појединим тржиштима.

Резултати одражавају и рачуноводствени губитак од 328 милиона долара, односно 288 милиона евра, због промјене у третману посебних акција намијењених инвеститорима.

Упркос проблемима, Шеин биљежи раст броја купаца. До краја марта 2026. године компанија је имала 281 милион активних корисника, што је раст од више од 16 одсто у односу на претходну годину.

Ти купци извршили су више од милијарду наруџби.

Кинеска регулаторна комисија за хартије од вриједности (CSRC) одобрила је 10. јула Шеину продају акција у Хонгконгу, након што су пропали покушаји изласка на берзе у Њујорку и Лондону.

Очекује се да ће акције бити уврштене на хонгконшку берзу у наредним мјесецима.

И Европска унија уводи накнаде

Почетком јула и Европска унија увела је накнаду од три евра на увоз робе мале вриједности путем електронске трговине.

Циљ те мјере је сузбијање онога што ЕУ сматра нелојалном конкуренцијом из Кине.

Према подацима Европске комисије, количина малих пакета који стижу у ЕУ удвостручује се сваке године од 2022.

На тржиште ЕУ је током 2024. године ушло 4,6 милијарди таквих пакета, од којих је 91 одсто стигло из Кине.

Европска унија тренутно спроводи свеобухватну реформу царинског система како би га прилагодила значајном притиску који произлази из повећаних трговинских токова, расцјепканих националних система, брзог раста електронске трговине и промјењивих геополитичких околности.

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Тагови :

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