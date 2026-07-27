Шумски пожар на 15 километара од Бордоа: ''Требамо бити спремни на све''

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Шумски пожар приближио се на 15 километара од града Бордоа, упозорио је градоначелник Томас Казенав и истакао да треба бити спреман за све евентуалности.
"Спремамо се да смјестимо велики број људи уколико се нареде даље евакуације", рекао је Казенав.
Остали спортови
Преминуо легендарни бањалучки кајакаш
Жером Стефе, градоначелник Сестаса, града јужно од Бордоа, рекао је да ће ово бити "пожар вијека".
Он је додао да је у његовом граду ситуација катастрофална и да евакуисано 17.000 становника.
Стефе је навео да је до сада у региону изгорјело 42.000 хектара земље и уништено 240 кућа.
Иако се пожар више не креће тако брзо, Стефе каже да су његови тимови добили само малу битку, а да остаје ризик од летећег жара или нагле промјене правца вјетра.
"Уложили смо сву нашу енергију у стварање заштитних противпожарних пруга", објаснио је и признао да су сви уплашени због ове ситуације.
Министар унутрашњих послова Лоран Нуњез рекао је раније да се ватрогасци у региону Жиронда суочавају са "ситуацијом без преседана".
Око 220.000 људи је евакуисано у Француској и више од 100.000 у Шпанији, гдје пожари неконтролисано горе западно од Мадрида.
Свијет
Макрон: Ситуација у Француској тежа него икада од Другог свјетског рата
Још један интензиван топлотни талас могао би додатно да отежа напоре у гашењу пожара, јавља Би-Би-Си.
Француски премијер Себастијан Лекорну рекао је у Франуској од јануара забиљежено 13.566 пожара.
Шумски пожари бјесне и у неколико других француских региона, укључујући Вар и Ланд, као и на острву Корзика.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
3 ч0
Регион
4 ч0
Занимљивости
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
23
02
22
55
22
47
22
44
22
37
Тренутно на програму