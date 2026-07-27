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Шумски пожар на 15 километара од Бордоа: ''Требамо бити спремни на све''

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 22:11

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Ватрогасци прскају водом запаљену шуму у близини Лаканоа, на југозападу Француске, у суботу, 25. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Шумски пожар приближио се на 15 километара од града Бордоа, упозорио је градоначелник Томас Казенав и истакао да треба бити спреман за све евентуалности.

"Спремамо се да смјестимо велики број људи уколико се нареде даље евакуације", рекао је Казенав.

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Жером Стефе, градоначелник Сестаса, града јужно од Бордоа, рекао је да ће ово бити "пожар вијека".

Он је додао да је у његовом граду ситуација катастрофална и да евакуисано 17.000 становника.

Стефе је навео да је до сада у региону изгорјело 42.000 хектара земље и уништено 240 кућа.

Иако се пожар више не креће тако брзо, Стефе каже да су његови тимови добили само малу битку, а да остаје ризик од летећег жара или нагле промјене правца вјетра.

"Уложили смо сву нашу енергију у стварање заштитних противпожарних пруга", објаснио је и признао да су сви уплашени због ове ситуације.

Министар унутрашњих послова Лоран Нуњез рекао је раније да се ватрогасци у региону Жиронда суочавају са "ситуацијом без преседана".

Око 220.000 људи је евакуисано у Француској и више од 100.000 у Шпанији, гдје пожари неконтролисано горе западно од Мадрида.

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Још један интензиван топлотни талас могао би додатно да отежа напоре у гашењу пожара, јавља Би-Би-Си.

Француски премијер Себастијан Лекорну рекао је у Франуској од јануара забиљежено 13.566 пожара.

Шумски пожари бјесне и у неколико других француских региона, укључујући Вар и Ланд, као и на острву Корзика.

(Срна)

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Ватрогасци

пожари у Француској

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