Ево колико коштају најскупље чоколаде на свијету: За једну штанглу можете купити ауто

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Чоколада представља једну од универзалних посластица. Била она бијела, црна или млијечна, са природним или вјештачким заслађивачима или са додацима воћа или орашастих плодова, многима је омиљени слаткиш.
Иако њена цијена у неким земљама може да варира због њене доступности, вртоглаве цифре које бисте морали да издвојите да бисте дегустирали неке од најквалитетнијих врста универзалне су за све, ма одакле из свијета долазили.
Савјети
Вечерњи ритуал од 15 минута који ће помоћи да се ријешите стреса
Ова црна чоколада направљена је од Гранд Цру какаа, тј. његове најрјеђе еквадорске врсте под именом Анциент Национал. Творац ове штангле је еквадорски То'ак Цхоцолате.
Њено паковање направљено је у сарадњи са еквадорским умјетником чије је име Енрикестуарда. На њему се налази дјело под именом "Ел Јагуар", који је у њиховој традицији познат као чувар Амазона и древног какаа.
У Еквадору, какао је много више од обичне пољопривредне културе или робе. Он је вијековима био начин живота. Враћањем ове изузетно ријетке врсте какаа са ивице изумирања, произвођачи виде себе као чуваре насљеђа које у Еквадору траје више од 5.300 година.
По ријечима произвођача, ова чоколада мирише на интензиван цветни букет са топлим аромама прженог какаа. Приликом дегустације, можете да осјетите црвено бобичасто воће, јасмин, грејпфрут, кремасте орашасте ноте и богат укус какаа.
Ова чоколада са 75 одсто какаа лимитирана је на серију од 500 примјерака, а за 50 грама потребно је да издвојите цифру од 490 америчких долара.
Регион
Жене у Црној Гори имају право на два дана плаћеног одсуства због болних менструација
Ако зађемо још дубље у свијет луксузних чоколада, пажњу привлачи и Тхе $1.5 Миллион Делигхт, тј. посластица од 1.5 милиона долара. Она је врхунац хедонизма који помјера границе луксуза у свијету посластица. Ова чоколада је ексклузивна креација компаније Лаке Форест Цонфецтионс.
Међутим, оно по чему се заиста издваја јесте раскошан избор накита који прати сваку посластицу. Замислите да, отварајући кутију чоколаде, уз пралине пронађете наруквице, огрлице и прстење украшене драгим камењем!
Са цијеном од невјероватних 1.5 милиона долара, ова луксузна колекција намијењена је искључиво најбогатијим купцима који у чоколади не траже само врхунски укус, већ и чист престиж.
Мадлен је традиционални француски бисквит који потиче из покрајине Лорена. Препознатљив је по свом облику мале шкољке и богатом укусу.
Свијет
За ова правила на плажама морате знати: Новчана казна иде и до 36.000 евра
Управо мадлен компаније Книпсцхилдт магазин Форбес прогласио је најскупљом чоколадом на свијету. Њен творац Фриц Книпшилт поријеклом је из Данске, а свој чоколадни сан почео је 1999. године, оснивањем фирме у америчком Конетикату.
У оригиналном називу, Ла Маделине ау Труффе настаје од раскошне Валрхона тамне чоколаде, слатке павлаке, шећера, уља од тартуфа и ваниле, који заједно чине богату и кремасту основу. Затим се у ову луксузну чоколадну смесу додаје редак француски Перигорд тартуф (драгоцејна врста гљиве), Након тога, цијела посластица се прекрива слојем Валрхона тамне чоколаде и уваља у фини какао прах.
Послужена на подлози од шећерних перли, у елегантној златној кутији везаној украсном траком, овај мадлен са тартуфон представља много више од обичне чоколаде - она је симбол луксуза, занатског умијећа и врхунског гастрономског искуства.
Цијена једног бисквита је 255 америчких долара.
Сцена
Ведрана Рудан емотивно и искрено о борби са тешком болешћу: ''Умријећу''
Лондонски мајстор чоколаде Вилијам Курли и његов седмочлани тим креирали су "Тхе Голден Спецклед Егг", тј. пјегаво златно јаје од чоколаде тешко 50 килограма. Ово јаје направљено је од Амедеи чоколаде, која је израђена од какао зрна узгајаних у региону Чуао у Венецуели, а који се сматра једним од најбољих поријекла какаа на свијету.
Осим чоколаде, јаје је садржало и јестиве листиће злата, али и тартуфе. Било је украшено са 12 мањих чоколадних јаја, 20 мини чоколадних табли и 5 бијелих цвјетова, а за његову израду било је потребно више од три дана рада.
Процјена је била да јаје тежи више од 50 килограма и да је високо приближно 107 центиметара, док му је ширина износила око 54 центиметра.
Друштво
Не жели новац: Ауто поклања болесној особи којој је најпотребнији
Ово јаје продато је 20. марта 2012. године на хуманитарној аукцији у Лондону за готово 8.500 евра, технолошком инвеститору Сајрусу Вандервалу, чиме је постављен нови свјетски рекорд за најскупље чоколадно јаје без драгог камења.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
3 ч0
Регион
3 ч0
Ауто-мото
4 ч0
Свијет
4 ч0
Занимљивости
5 ч0
Занимљивости
9 ч0
Занимљивости
1 д1
Занимљивости
1 д0
Најновије
22
19
22
11
22
10
22
05
21
56
Тренутно на програму