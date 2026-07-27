Ovo je најбољи гол Свјетског првенства

Tanjug / AP / David J. Phillip

Фото: Tanjug / AP / David J. Phillip

Фото: Tanjug / AP / David J. Phillip

Лопез Кабрал је предриблао Алексиса Мекалистера, прецизним ударцем искоса са лијеве стране погодио у горњи десни угао гола који је бранио Емилијано Мартинез у шеснаестини финала СП.

"То је огромна част и врста признања о којој сваки играч сања. Неизмјерно сам захвалан свима који су гласали за мој гол као најбољи на турниру. Чим сам дриблао противника, видио сам празнину и помислио - хајде да покушам. Видио сам простор и гледао сам у горњи угао. Циљао сам тамо и одлично ударио лопту. Када сам подигао поглед и видио да лопта лети ка оном горњем углу, помислио сам - шта сам то, дођавола, управо урадио. Нисам могао да вјерујем. Погледао сам саиграче - сви су вриштали, држали се за главе, били су пресрећни", рекао је Лопез Кабрал.

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Он је навео да је прије утакмице рекао дјевојци и мајци да ће дотрчати до њих уколико буде постигао гол.

"Када сам стигао тамо, видио сам мајку како плаче - није чак ни схватила да сам ту, поред ње. Сви су били заузети пружањем помоћи јер се онесвијестила оног тренутка када сам постигао гол", изјавио је Лопез Кабрал.

Друго мјесто у конкуренцији за најбољи гол турнира заузео је Узбекистанац Елдор Шомуродов, а трећи је био Вилсон Исидор из Хаитија.