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Ovo je најбољи гол Свјетског првенства

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 22:25

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Ovo je најбољи гол Свјетског првенства
Фото: Tanjug / AP / David J. Phillip

Погодак фудбалског репрезентативца Зеленортских Острва Сиднија Лопеза Кабрала против Аргентине проглашен је за најбољи гол овогодишњег Свјетског првенства, саопштили су данас организатори такмичења.

Лопез Кабрал је предриблао Алексиса Мекалистера, прецизним ударцем искоса са лијеве стране погодио у горњи десни угао гола који је бранио Емилијано Мартинез у шеснаестини финала СП.

"То је огромна част и врста признања о којој сваки играч сања. Неизмјерно сам захвалан свима који су гласали за мој гол као најбољи на турниру. Чим сам дриблао противника, видио сам празнину и помислио - хајде да покушам. Видио сам простор и гледао сам у горњи угао. Циљао сам тамо и одлично ударио лопту. Када сам подигао поглед и видио да лопта лети ка оном горњем углу, помислио сам - шта сам то, дођавола, управо урадио. Нисам могао да вјерујем. Погледао сам саиграче - сви су вриштали, држали се за главе, били су пресрећни", рекао је Лопез Кабрал.

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Он је навео да је прије утакмице рекао дјевојци и мајци да ће дотрчати до њих уколико буде постигао гол.

"Када сам стигао тамо, видио сам мајку како плаче - није чак ни схватила да сам ту, поред ње. Сви су били заузети пружањем помоћи јер се онесвијестила оног тренутка када сам постигао гол", изјавио је Лопез Кабрал.

Друго мјесто у конкуренцији за најбољи гол турнира заузео је Узбекистанац Елдор Шомуродов, а трећи је био Вилсон Исидор из Хаитија.

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Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Зеленортских острва

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