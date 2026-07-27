Жене у Црној Гори имају право на два дана плаћеног одсуства због болних менструација

Аутор:АТВ редакција
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Жене у Црној Гори са дијагностикованом секундарном дименорејом, болним меструалним циклусима праћеним грчевима, мучнином и умором, имаће право на два дана плаћеног одсуства мјесечно.
Скупштина Црне Горе усвојила је данас ове измјене и допуне Закона о здравственом осигурању.
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То право, како преносе Вијести, односи се на жене које имају болне менструалне циклусе изазване органским узроцима, као што су ендометриоза, миоми, полипи и друга гинеколошка обољења.
Иницијативу за измјене закона поднијела је у марту ове године, уочи Међународног дана жена, независна посланица Јевросима Пејовић.
Приједлог закона претходно је једногласно подржан на сједницама Одбора за здравство, рад и социјално старање и Законодавног одбора.
У образложењу закона наводи се да је циљ измјена адекватно регулисање дијагностикованих патолошких стања секундарне дисменореје, уклањање предрасуда на радном мјесту и успостављање равнотеже између очувања здравља и професионалних обавеза жена.
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Како се истиче, женама са секундарном дисменорејом признаје се право на посебно стање привремене спријечености за рад.
Секундарна дисменореја подразумијева болне менструалне тегобе изазване претходно дијагностикованим гинеколошким обољењима, попут ендометриозе, миома, запаљења јајника, ендометријалних полипа и синдрома полицистичних јајника, као и стањима која могу бити праћена болним полним односима, отежаним мокрењем, неплодношћу или обилним менструалним крварењем.
(Танјуг)
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