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Сутра Дан жалости у Брчком

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 19:49

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Брчко Дистрикт
Фото: РТРС

Градоначелник Брчко дистрикта БиХ Синиша Милић донио је одлуку којом се уторак, 28. јул проглашава Даном жалости у Брчко дистрикту БиХ, поводом трагичног страдања пет планинара из Босне и Херцеговине на планини Елбрус у Руској Федерацији.

Тим поводом, градоначелник Милић упутио је искрено саучешће породицама настрадалих планинара, изразивши саосјећање због њиховог ненадокнадивог губитка.

Одлуком је предвиђено да се Дан жалости обиљежи истицањем заставе Босне и Херцеговине на пола копља на свим зградама Владе и институцијама Брчко дистрикта БиХ.

Елбрус планина

БиХ

Дан жалости у ФБиХ поводом погибије пет планинара

Све медијске куће на подручју Брчко дистрикта БиХ дужне су 28. јула своје програмске садржаје прилагодити обиљежавању Дана жалости.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ.

Министар иностраних послова Босне и Херцеговине Елмедин Конаковић изјавио је да је процес допремања тијела страдалих планинара с Елбруса у току, али да се још не може прецизирати када би тијела могла бити превезена у БиХ.

Такође, Влада Федерације Босне и Херцеговине је данас на телефонској сједници донијела Одлуку којом се сутра, уторак 28. јул 2026. године проглашава Даном жалости у Федерацији Босне Херцеговине због трагичне смрти пет планинара из Босне и Херцеговине на планини Елбрус у Русији.

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Тагови :

Брчко дистрикт

Дан жалости

Планинари из БиХ на Елбрусу

Елбрус планина

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