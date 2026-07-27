Сутра Дан жалости у Брчком

Аутор:АТВ редакција
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Градоначелник Брчко дистрикта БиХ Синиша Милић донио је одлуку којом се уторак, 28. јул проглашава Даном жалости у Брчко дистрикту БиХ, поводом трагичног страдања пет планинара из Босне и Херцеговине на планини Елбрус у Руској Федерацији.
Тим поводом, градоначелник Милић упутио је искрено саучешће породицама настрадалих планинара, изразивши саосјећање због њиховог ненадокнадивог губитка.
Одлуком је предвиђено да се Дан жалости обиљежи истицањем заставе Босне и Херцеговине на пола копља на свим зградама Владе и институцијама Брчко дистрикта БиХ.
БиХ
Дан жалости у ФБиХ поводом погибије пет планинара
Све медијске куће на подручју Брчко дистрикта БиХ дужне су 28. јула своје програмске садржаје прилагодити обиљежавању Дана жалости.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ.
Министар иностраних послова Босне и Херцеговине Елмедин Конаковић изјавио је да је процес допремања тијела страдалих планинара с Елбруса у току, али да се још не може прецизирати када би тијела могла бити превезена у БиХ.
Такође, Влада Федерације Босне и Херцеговине је данас на телефонској сједници донијела Одлуку којом се сутра, уторак 28. јул 2026. године проглашава Даном жалости у Федерацији Босне Херцеговине због трагичне смрти пет планинара из Босне и Херцеговине на планини Елбрус у Русији.
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