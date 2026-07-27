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Захарова поручила Букурешту: Услиједиће адекватан одговор

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 21:12

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Захарова поручила Букурешту: Услиједиће адекватан одговор
Фото: X

План Румуније да протјера запосленог у руској амбасади је непријатељски и услиједиће адекватан одговор, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

Румунски предсједник Никушор Дан изјавио је прошле седмице да је румунски ловац "Ф-16" оборио дрон који је нарушио ваздушни простор те земље.

Румунско Министарство спољних послова саопштило је данас раније да ће да протјера једног од запослених у руској амбасади у Букурешту након инцидента са дроном.

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Захарова је истакла да су оптужбе Румуније неосноване и да тврдње нису поткријепљене.

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Тагови :

Марија Захарова

Русија

Москва

Букурешт

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