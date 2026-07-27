Захарова поручила Букурешту: Услиједиће адекватан одговор

Аутор:АТВ редакција
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План Румуније да протјера запосленог у руској амбасади је непријатељски и услиједиће адекватан одговор, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
Румунски предсједник Никушор Дан изјавио је прошле седмице да је румунски ловац "Ф-16" оборио дрон који је нарушио ваздушни простор те земље.
Румунско Министарство спољних послова саопштило је данас раније да ће да протјера једног од запослених у руској амбасади у Букурешту након инцидента са дроном.
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Захарова је истакла да су оптужбе Румуније неосноване и да тврдње нису поткријепљене.
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