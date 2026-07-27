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У Аустрији се војна служба продужава са шест на девет мјесеци

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 20:21

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Аустријска застава вијори се на врху палате Хофбург на позадини ведрог неба.
Фото: Shlok Rana/Pexels

Аустријска коалициона Влада планира да продужи војну службу са шест на девет мјесеци да би се прилагодила безбједносној ситуацији коју је промијенио сукоб у Украјини.

Канцелар Кристијан Штокер рекао је на конференцији за новинаре да су се безбједносни услови фундаментално промијенили, наводећи да су се појавиле нове пријетње, укључујући хибридне нападе и кибернетичко ратовање.

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"Ова дешавања јасно показују да Аустрија мора у већој мјери преузети одговорност за сопствене капацитете за самосталност и заштиту становништва", истакао је Штокер.

Неутралне аустријске оружане снаге деценијама су служиле углавном као врста цивилне заштите, помажући службама за хитне случајеве током природних катастрофа или вршећи граничне патроле како би пресреле илегалне мигранте.

Земља годинама покушава да ојача и боље опреми војску, за коју власти дуго говоре да не би била у стању да брани домовину од озбиљног напада спољне силе.

Аустрију окружује осам земаља, од којих су све осим Швајцарске и Лихтенштајна чланице НАТО-а.

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Аустријски дјечаци и мушкарци тренутно имају избор, обично око 18. рођендана, између војне службе и деветомјесечне цивилне алтернативе у којој обично раде у институцијама као што су служба хитне помоћи или дом за пензионере.

Влада је саопштила да планира да омогући продужење такозване цивилне службе за два мјесеца на добровољној основи.

Да би војна служба била атрактивнија, планиране су погодности, као што су празнични дани и скоро удвостручавање плате на 1.000 евра мјесечно за припаднике војске.

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Међутим, спровођење тих промјена захтијеваће усвајање закона двотрећинском већином у парламенту, за шта је влади потребна подршка опозиционих Зелених или крајње десничарске Слободарске партије. Ти разговори тек треба да почну.

(Срна)

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Тагови :

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војни рок

војни рок у Аустрији

војна служба

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