Олимп уврштен на Листу свјетске баштине

Аутор:АТВ редакција
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Грчка планина Олимп уврштена је на Листу свјетске баштине Унеска.
Одлука је донесена на 48. засједању Комитета за свјетску баштину, које се одржава у Бусану у Јужној Кореји и траје до 29. јула, преноси "Катимерини".
Олимп је признат као природно и културно добро од изузетне универзалне вриједности за човјечанство и тиме је званично постао локалитет Свјетске баштине Унеска.
Поштован у грчкој митологији као дом 12 олимпијских богова. Олимп је такође једно од најбогатијих подручја у смислу биодиверзитета у Европи. Врхови ове планине већи дио године прекривени су снијегом.
Уздижући се до 2.918 метара надморске висине из подножја које се налази готово на нивоу мора, ова планина је, према вјеровању старих Грка, била мјесто гдје се налазио пријесто Зевса, краља свих античких богова.
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Планина је дом за готово 2.000 биљних врста, укључујући десетине које се не налазе нигдје друго на Земљи, као и ријетке дивље животиње.
Овим уписом укупан број мјеста свјетске баштине Унеска у Грчкој расте на 21, укључујући три мјешовита добра.
Грчки званичници поздравили су ову номинацију као значајно међународно признање које ће ојачати напоре на заштити и промоцији ове планине у свијету.
Унеско је на Листу свјетске баштине уврстио и плаже у Нормандији на којима су се савезничке снаге искрцале током Другог свјетског рата. Ријеч је о пет легендарних плажа под шифрованим називима - Омаха, Јута, Голд, Џуно и Сорд.
Према саопштењу Унеска, овај статус им је додијељен због њиховог изузетног историјског значаја и жртава поднесених за ослобођење Европе, као и трајног сјећања на догађаје од 6. јуна 1944. године.
Искрцавање у Нормандији представља једну од прекретница Другог свјетског рата, преноси Срна.
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