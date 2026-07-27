Туристи у Црној Гори на мети превараната: Ево шта је у питању

Туристи који се ових дана налазе у Херцег Новом на љетовању, могли би да се нађу на мети превараната који нуде лажне или неовлаштене карте за излете бродом.

На Инстаграм страници "Подгорички времеплов" освануло је упозорење да се појединци представљају као продавци карата за излетничке бродове и туристима нуде излете.

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Према наводима, поједини локални преваранти представљају се као радници излетничких бродова и покушавају да туристима продају карте за излете.

Преварено више од 20 људи

- Како нам је речено, данас је на овај начин преварено више од 20 људи. Саветујемо туристима да карте за излете купују искључиво на званичним продајним местима или директно код овлашћених организатора, те да не насједају на понуде непознатих особа на шеталишту. Уколико посумњате на превару, случај одмах пријавите надлежним органима - наводи се.

Једна корисница тврди да је слично искуство имала и у Перасту.

- И у Перасту данас исти такви, замало нас не избише јер одбисмо вожњу - навела је она.

Преваранти продају и разгледнице

Један корисник навео је да је штета што се из тако прелијепог града шаље ружна порука. Савјетовао је туристе који желе да користе бродове карте купују искључиво на званичним продајним мјестима, наводећи да постоји довољно локација за укрцавање путника и да је могуће карту купити директно на броду.

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- Ово је ништа. Код тунела сам примјетио преваранте који продају разгледнице, кажу да те паре иду Острогу. Рускиња унајмљена да буде фина, док онај намазани се прави фин и узима паре у своје џепове. Нисам рођен јуче. Увијек треба бити на опрезу - додао је један корисник.

(Курир)