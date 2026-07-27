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Усред дана напали дјечака (11) и украли му бицикл

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 21:52

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

У Сарајеву се данас на платоу Културно-спортског центра Скендерија догодило тешко разбојништво над дјететом (11), коме је насилно одузет бицикл.

Према наводима породице, инцидент се догодио у 12.15 сати, а бицикл који је украден приказан је на фотографији објављеној уз јавни апел.

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Случај је одмах пријављен МУП-у КС. Полицијски службеници реаговали су након пријаве, а снимци с оближњих надзорних камера већ су изузети и налазе се на полицијској обради.

Породица је након догађаја објавила молбу за помоћ и позвала грађане да подијеле све информације које би могле помоћи у проналаску бицикла и идентификацији починиоца.

“Молимо све грађане да, уколико су у то вријеме били у близини или имају било какву информацију о починиоцу или кретању бицикла, јаве путем приватне поруке или одмах обавијесте најближу полицијску станицу” наведено је у апелу.

Грађани који су се око 12.15 сати налазили на платоу Скендерије посебно се моле да размисле јесу ли примијетили сумњиву особу, сам догађај или правац у којем се починилац удаљио с бициклом.

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“Молимо вас да ову објаву подијелите како би дошла до што већег броја људи. Можда управо нека ситница или једна информација може помоћи да се бицикл пронађе и починилац приведе правди”, поручила је породица.

Све особе које имају корисна сазнања требају их пријавити најближој полицијској станици.

(Црна-Хроника)

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Тагови :

Сарајево

Крађа

украден бицикл

Дјечак

Полиција

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