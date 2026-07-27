Бањалучка полиција током викенда санкционисала 205 возача

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучка полиција је током протеклог викенда алкотестирала 6.059 учесника у саобраћају од чега је 205 возача санкционисано.
"Од укупног броја санкционисаних возача, 3 возача су санкционисана због утврђене количине алкохола у организму од 0,01 до 0,30 г/кг, 131 возач је санкционисан због утврђене количине алкохола у организму од 0,31 до 0,80 г/кг, а 60 возача због утврђене количине алкохола у организму од 0,81 до 1,50 г/кг. У службеним просторијама до истрежњења задржано је 11 возача, који су лишени слободе због утврђене количине алкохола у организму преко 1,5 g/kg, од чега је код једног возача утврђена количина алкохoла преко 2,00 g/kg, док је један возач одбио да се подвргне испитивању на присуство алкохола у организму. Евидентирано је укупно 40 осталих прекршаја", наводе из ПУ Бањалука.
Ухапшен је и један возач код којег је тестирањем утврђено присуство дроге "АМП" те пронађена и одузета одређена количине материје налик кокаину.
Један од возача одбио је да тестира на присуство дроге након чега је ухапшен.
Из полиције апелују на све учеснике у саобраћају да поштују саобраћајна правила и прописе и да не управљају возилом под дејством алкохола, опојних дрога и психоактивних супстанци јер је таква вожња опасна, те да одговорним понашањем заштите себе и друге учеснике у саобраћају.
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