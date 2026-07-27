Logo

Бањалучка полиција током викенда санкционисала 205 возача

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 12:03

Коментари:

0
Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Бањалучка полиција је током протеклог викенда алкотестирала 6.059 учесника у саобраћају од чега је 205 возача санкционисано.

"Од укупног броја санкционисаних возача, 3 возача су санкционисана због утврђене количине алкохола у организму од 0,01 до 0,30 г/кг, 131 возач је санкционисан због утврђене количине алкохола у организму од 0,31 до 0,80 г/кг, а 60 возача због утврђене количине алкохола у организму од 0,81 до 1,50 г/кг. У службеним просторијама до истрежњења задржано је 11 возача, који су лишени слободе због утврђене количине алкохола у организму преко 1,5 g/kg, од чега је код једног возача утврђена количина алкохoла преко 2,00 g/kg, док је један возач одбио да се подвргне испитивању на присуство алкохола у организму. Евидентирано је укупно 40 осталих прекршаја", наводе из ПУ Бањалука.

Ухапшен је и један возач код којег је тестирањем утврђено присуство дроге "АМП" те пронађена и одузета одређена количине материје налик кокаину.

Један од возача одбио је да тестира на присуство дроге након чега је ухапшен.

Из полиције апелују на све учеснике у саобраћају да поштују саобраћајна правила и прописе и да не управљају возилом под дејством алкохола, опојних дрога и психоактивних супстанци јер је таква вожња опасна, те да одговорним понашањем заштите себе и друге учеснике у саобраћају.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Полиција

Бањалука

ПУ Бањалука

Коментари (0)

Прочитајте више

добровољни даваоци крви

Друштво

МУП Српске у акцији солидарности: Стотине полицајаца дарују крв

2 ч

0
Полицијско возило паркирано у Требињу

Хроника

Поднесен извјештај против осумњиченог за превару од преко 14.500 КМ

3 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Ухапшен возач који је повриједио полицајца и побјегао

3 ч

0
Туча у Приједору: Ухапшене двије особе

Хроника

Туча у Приједору: Ухапшене двије особе

3 ч

0

Више из рубрике

Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.

Хроника

Ухапшени Паљани, на возилу имали крадене таблице

1 ч

0
Малољетници повријеђени у слијетању квада код Добоја

Хроника

Малољетници повријеђени у слијетању квада код Добоја

2 ч

0
Наил Јусић

Хроника

Наил Јусић оптужен за незаконита запошљавања и куповину диплома супрузи, снаји и сину

2 ч

7
Заплијењени новац

Хроника

У гумама крио марихуану и спид, Сећија оптужен за трговину дрогом

3 ч

0

  • Најновије

13

51

"Српска спремна да помогне француским службама у границама својих могућности"

13

41

АИ пријатељи: Зашто милиони људи данас разговарају са вјештачком интелигенцијом?

13

36

Цвијановић: Злочин у Грбавицама дио геноцидне политике НДХ

13

33

Најскупљи стан у ФБиХ продат за 1,18 милиона КМ

13

32

Награда "Златни платан" глумцима Радивоју Буквићу и Златану Видовићу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима