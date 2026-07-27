Ухапшен возач који је повриједио полицајца и побјегао

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Полицијске управе Требиње ухапсили су лице чији су иницијали В.С, које је лакше повриједило полицајца који је покушао да преконтролише његов аутомобил на подручју Гацка.
"Полицијски службеници су у Гацку покушали да зауставе путнички аутомобил `ауди` којим је управљало лице чији су иницијали В.С. Након што су пришли аутомобилу, возач је нагло убрзао и нанио лакше тјелесне повреде полицијском службенику, након чега се удаљио у правцу Фоче", наводи се у саопштењу.
О догађају је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу, које је полицијским службеницима наложило да предузму све мјере и радње ради документовања кривичног дјела спречавање службеног лица у вршењу службене радње, преноси Срна
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