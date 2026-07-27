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Ухапшен возач који је повриједио полицајца и побјегао

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 10:45

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Припадници Полицијске управе Требиње ухапсили су лице чији су иницијали В.С, које је лакше повриједило полицајца који је покушао да преконтролише његов аутомобил на подручју Гацка.

"Полицијски службеници су у Гацку покушали да зауставе путнички аутомобил `ауди` којим је управљало лице чији су иницијали В.С. Након што су пришли аутомобилу, возач је нагло убрзао и нанио лакше тјелесне повреде полицијском службенику, након чега се удаљио у правцу Фоче", наводи се у саопштењу.

О догађају је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу, које је полицијским службеницима наложило да предузму све мјере и радње ради документовања кривичног дјела спречавање службеног лица у вршењу службене радње, преноси Срна

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Тагови :

Гацко

ПУ Требиње

Полиција

повријеђен полицајац

хапшење

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