Хаос у Пријаковцима код Бањалуке: Тројка ухапшена због туче, пуцњаве и крађе

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Тројица Бањалучана З.Б, Н.К. и Д.Ј. ухапшени су због туче у Пријаковцима, након које је дошло до пуцњаве при чему нико није повријеђен.
У ПУ Бањалука наводе да се све одиграло у петак 24. јула око 22 часа. Полицији је пријављено да су у Пријаковцима З.Б. и Н.К. напали Д.Ј. коме су нанијели тјелесне повреде и украли одређени износ новца.
”На основу прикупљених сазнања полицијски службеници су утврдили да је дошло до физичког обрачуна између З.Б. и Д.Ј. који су један другом нанијели тјелесне повреде, док је Н.Ј. искористио непажњу Д.Ј. и из новчаника му украо новац. Након физичког обрачуна Д.Ј. је из пиштоља испалио више хитаца у ваздух”, саопштила је ПУ Бањалука.
На лицу мјеста извршен је увиђај и о свему је обавијештено дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци. Виновници сукоба су ухапшени и З.Б. се на терет ставља да је починио кривично дјело тјелесне повреде. За крађу је осумњичен Н.К. док се Д.Ј. на терет стављају наношење тјелесне повреде и изазивање опште опасности. Након криминалистичке обраде сви су пуштени да се бране са слободе.
”Послије комплетирања и документовања предмета против осумњичених ће бити поднесени извјештаји о почињеним кривичним дјелима”, наводе у полицији.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч7
Најновије
13
51
13
41
13
36
13
33
13
32
Тренутно на програму