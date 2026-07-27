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Хаос у Пријаковцима код Бањалуке: Тројка ухапшена због туче, пуцњаве и крађе

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 13:27

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Хаос у Пријаковцима код Бањалуке: Тројка ухапшена због туче, пуцњаве и крађе
Фото: АТВ

Тројица Бањалучана З.Б, Н.К. и Д.Ј. ухапшени су због туче у Пријаковцима, након које је дошло до пуцњаве при чему нико није повријеђен.

У ПУ Бањалука наводе да се све одиграло у петак 24. јула око 22 часа. Полицији је пријављено да су у Пријаковцима З.Б. и Н.К. напали Д.Ј. коме су нанијели тјелесне повреде и украли одређени износ новца.

Након обрачуна пуцао у ваздух

”На основу прикупљених сазнања полицијски службеници су утврдили да је дошло до физичког обрачуна између З.Б. и Д.Ј. који су један другом нанијели тјелесне повреде, док је Н.Ј. искористио непажњу Д.Ј. и из новчаника му украо новац. Након физичког обрачуна Д.Ј. је из пиштоља испалио више хитаца у ваздух”, саопштила је ПУ Бањалука.

Осумњичени за четири кривична дјела

На лицу мјеста извршен је увиђај и о свему је обавијештено дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци. Виновници сукоба су ухапшени и З.Б. се на терет ставља да је починио кривично дјело тјелесне повреде. За крађу је осумњичен Н.К. док се Д.Ј. на терет стављају наношење тјелесне повреде и изазивање опште опасности. Након криминалистичке обраде сви су пуштени да се бране са слободе.

”Послије комплетирања и документовања предмета против осумњичених ће бити поднесени извјештаји о почињеним кривичним дјелима”, наводе у полицији.

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Тагови :

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Пуцњава

Пријаковци

Бањалука

хапшење

Сукоб

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