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У Будви се утопио тридесетогодишњи младић из Србије

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 14:20

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ЦГ Будва туризам море
Фото: Tanjug/ Alexander Nadrilyanski

Тридесетогодишњи држављанин Србије Р. У. утопио се на плажи Могрен II, потврђено је подгоричким Вијестима из полиције.

Да је до несреће дошло, раније су листу потврдили очевици који су из мора извукли тијело младића.

У Служби хитне медицинске помоћи потврдили су Вијестима да је њихова екипа изашла на лице мјеста.

Закупци купалишта Могрен I и Могрен II због великих таласа данас су затворили купалишта, а пјешачка стаза која води од хотела „Авала“ такође је била затворена, док је капија била закључана.

Из полиције је *Вијестима* речено да је Хитна помоћ обавијестила будванску полицију око 12.05 часова да је пријављено како се у мору на плажи налази особа којој је потребна помоћ.

„Доласком на лице мјеста затечено је беживотно тијело лица које је идентификовано као држављанин Србије стар 30 година. Увиђај на лицу мјеста је у току, а о свему је обавијештен државни тужилац у Вишем државном тужилаштву у Подгорици, који ће руководити увиђајем“, саопштено је из полиције.

Млађи мушкарац утопио се на плажи Могрен II, јавила је РТВ Будва.

Због лоших временских услова и опасних таласа, закупци су претходно затворили купалишта Могрен I и II, док је капија на пјешачкој стази од хотела „Авала“ била закључана.

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Тагови :

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Будва

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Утопио се младић

Србија

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