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Љекарка упозорава: Кобасице и виршле повећавају ризик од рака дебелог цријева

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 18:11

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Кобасице су један од најстаријих и најпопуларнијих месних производа на свијету, настале из потребе да се месо сачува од кварења прије добу фрижидера. Праве се од ситно мљевеног меса, масноће, со, зачина и понекад других додатака, а затим се пуне у природно цријево или вјештачки омотач.
Фото: pexels/Arda Kaykısız

Виршле, сланина, кобасице и поједини месни полупроизводи могу да повећају ризик од колоректалног карцинома, изјавила је за ТАСС Јекатерина Јершова.

"Једна порција брзе хране не изазива рак. Ризик може да се повећа при редовном конзумирању појединих компоненти такве хране. Најубједљивији подаци добијени су када је ријеч о прерађеном месу – виршлама, сланини, кобасицама и појединим месним полупроизводима", рекла је она.

Ендокринолог је објаснила да је 2015. године међународна група стручњака Међународне агенције за истраживање рака закључила да прерађено месо повећава ризик од развоја колоректалног карцинома.

Према представљеним подацима, свакодневно конзумирање 50 грама прерађеног меса повезано је са приближно 18 одсто већим релативним ризиком.

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Поред тога, систематски преглед и метаанализа из 2024. године такође су показали повезаност између велике потрошње ултрапрерађене хране и благог повећања ризика од рака дебелог цријева.

Међутим, ендокринолог је нагласила да овакви подаци добијени посматрачким студијама не омогућавају закључак да је искључиво степен прераде хране узрок развоја болести.

(рт балкан)

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Тагови :

Храна

Мљевено месо

месо за роштиљ

виршле

карцином

Дебело цријево

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