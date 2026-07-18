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Шта се може десити ако поједемо месо свиње заражене афричком кугом?

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 17:36

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Шта се може десити ако поједемо месо свиње заражене афричком кугом?
Фото: Pexel/Luis Becerra Fotógrafo

Због ширења афричке куге свиња у Србији међу грађанима се јавила велика забринутост.

Док се хиљаде грла еутаназирају како би се спријечило даље ширење вируса, главно питање које мучи потрошаче гласи: Шта ће нам се десити ако случајно поједемо месо заражене свиње?

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За људе нема опасности

Саговорници Блиц Бизниса из струке су категорични афричка куга за здравље људи не представља никакву опасност.

Весна Милићевић, доктор ветеринарске медицине и шеф одјељења за вирусологију при Научном институту за ветеринарство Србије, истиче да се ова болест не преноси на људе.

– Уколико се случајно догоди да поједете месо свиње заражене афричком кугом, неће вам се десити апсолутно ништа. Чак и ако је животиња била у фази инкубације без видљивих симптома, месо је потпуно безбједно за људску исхрану, а никакве тегобе неће имати ни кућни љубимци попут паса и мачака – навела је она.

Ненад Будимовић, секретар Удружења за сточарство Привредне коморе Србије (ПКС), потврђује нам да АКС није зооноза.

Иако је вирус изузетно отпоран на спољне факторе и лако се преноси међу животињама путем хране, опреме или одјеће, он није опасан по човјека.

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Тржиште се “љуља”, очекује се скок цијена

Иако здравље није угрожено, новчаници грађана би могли бити. Будимовић упозорава да ће афричка куга неминовно узбуркати тржиште.

– До сада је у Србији еутаназирано више од 20.000 свиња, а највећи губици су у Срему и Мачви. Чињеница је да можемо очекивати корекције цијена свињског меса, јер оно чега нема довољно на тржишту, по правилу добија вишу цијену – наводи он.

Ипак, у ПКС се надају да неће доћи до огромних осцилација, с обзиром на то да Србија производи довољно свјежег свињског меса за сопствене потребе, док се месо за прераду углавном увози.

Строге мјере и казне

Држава је већ прогласила ванредну ситуацију у неколико градова, а министар пољопривреде Драган Гламочић најавио је драстичне мјере.

– Казне за непоштовање биосигурносних мјера биће максимално пооштрене, а некима ће бити трајно забрањено држање свиња.

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Стручњаци подсјећају да је кључ борбе у хигијени, дезинфекцији и спречавању контакта са дивљим свињама, јер за ову болест нема лијека нити вакцине.

Једини начин за сузбијање ланца заразе је еутаназија обољелих животиња, што директно наноси огромну економску штету газдинствима.

Како се вирус преноси: “Присутан на сваком кораку”

Министар је нагласио да афричка куга свиња представља изузетно опасан вирус за који не постоји вакцина. Преноси се готово свим:

  • Обућом и одјећом људи који су били у контакту са зараженим подручјем.
  • Превозним средствима и различитим предметима.
  • Контактом са зараженим животињама, контаминираном храном или опремом.
  • Илегалним транспортом и шверцом свиња из заражених подручја.
  • Непрописним одлагањем угинулих животиња ван газдинстава.
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Шта је афричка куга?

Афричка куга свиња је опасна заразна болест која погађа домаће и дивље свиње, али није опасна за људе. Вирус се преноси контактом са зараженим животињама, контаминираном храном, опремом, одјећом и возилима.

Управа апелује на појачане биосигурносне мере и правовремено пријављивање сваке сумње на болест. И даље важи, највећи проблем проблем код ове болести јесте непредвидивост. Лијек не постоји.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Афричка куга свиња

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