Фарма "Лазић" у Шековићима примјер домаћинског пословања

Аутор:Сања Трифковић
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Да оживи Шековиће и околину, запосли мјештане и производи природну храну, др Боро Лазић имао је јасан циљ, да природа овог краја буде нетакнута и да животиње живе у природном окружењу. Производња је органска без употребе икаквих хемијских додатака.
"Ми смо први у БиХ који имамо ту тзв.вагу стоку, те краве које су јапанске, имамо разнолик фонд, шаролије краве из Француске у плану је набавка још 100 иберико свиња, за сада имамо своје свиње, имамо 200 свиња мангулице моравке, направићемо прасилиште за те иберико свиње из Шпаније, тако да циљ овог пројекта је дугорочан", рекао је Слободан Васиљевић, Фарма "Лазић" Шековићи.
Да фарма почне са радом прије три године свој допринос су дали и општина Шековићи и Влада РС. Данас је ово мјесто оаза за животиње које слободно живе у природном окружењу.
"Ми смо као општина имали разумијевања за овај пројекат од самог почетка и били подршка као локална заједница и као и Влада Републике Српске, изашли смо у сусрет око издавања грађевинских дозвола и локацијских услова, затим смо велики дио наше земље необрађене и неискоришћене у Бишини дали у дугорочни закуп овој фирми", рекао је Миладин Лазић, начелник општине Шековићи.
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"Огромни новци су овдје уложени морам да кажем, али оно што морам да кажем што ме данас посебно импресионира је чињеница да је ово једна фарма осмишљена на начин да имате ненарушену природу, концепт дакле чувања,одгајања стоке, начин производње хране па и све оно што се односи на дистрибуцију свега произведеног представља једну димензију да је све слободно и неспутано и да су на сваки могући начин настоји очувати оно што су природне карактеристике", рекла је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва.
Влада РС ће и у наредном периоду наставити са улагањима и подршком сличним пројектима, како би се привредни амбијент РС и даље развијао, а природна богатства и љепоте РС биле искориштене на најбољи начин.
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