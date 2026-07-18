Logo

Једна ствар ће бити строго кажњена на Иксу

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 16:25

Коментари:

0
Друштвена мрежа Икс
Фото: pexels/Abdelrahman Ahmed

Уобичајена је појава да вирални садржај поново кружи интернетом, посебно на платформама попут Икса, гдје такав садржај може бити награђен лајковима, праћењем, а у неким случајевима и чистим новцем.

Инстаграм, Фејсбук и Реддит такође се суочавају с овим проблемом и примјенили су одређене техничке мјере како би обесхрабрили такво понашање – на примјер, алате који препознају када је корисник поново објавио туђи рад без навођења извора.

Црна кафа

Здравље

Чаша воде прије кафе: Навика која вам може сачувати здравље

Икс се недавно и сам окушао у овоме, додавши побољшани видео-едитор и снимач на своју платформу у покушају да подстакне креаторе да објављују користећи сопствене алате платформе Икс, умјесто да краду туђи садржај.

Сада је Никита Бир изјавио да најновија верзија Грок АИ модела платформе Икс може да открије дуплирани садржај три пута брже него претходна верзија. Поред тога, додавање водених жигова, уводних шпица и других измјена које служе да заварају људе како би помислили да је украдени садржај ваш резултираће тиме да се монетизовани прегледи преусмјере оригиналном аутору. Ово ће важити и за копије виралних текстуалних објава.

Бир је навео да је компанија у свом посљедњем циклусу открила 1,5 милиона украдених објава, мада није прецизирао у којем временском периоду се тај циклус одвијао. Ипак, истакао је да ће захваљујући овим промјенама више од милион долара зараде намијењене креаторима бити враћено оригиналним ауторима украденог садржаја.

Непогоде

Друштво

Почело је: Локалне непогоде захватају дијелове Српске

С обзиром на то да је АИ омогућио лакши настанак многих оваквих проблема, Икс такође ради на томе да брже суспендује ботове. У априлу је Бир изјавио да платформа идентификује и суспендује "208 ботова у минути, а тај број и даље расте".

Из Икса сада поручују да ће вишекратни или намјерни покушаји заобилажења ове нове политике резултирати избацивањем корисника из програма за креаторе, што ће важити и за покушаје изнуђивања интеракције и праћења. Када је ријеч о овом другом, ако корисник буде ухваћен три или више пута (на примјер, писањем ствари попут "ЗапратИћу свакога ко одговори"), његов налог биће уклоњен из програма за креаторе и прослијеђен тиму за безбједност и правила ради суспензије.

Сладоледи

Економија

Шок због цијене сладоледа у посластичарници: Кугла 7.5 евра

Бир се и раније жалио на "пецање интеракције" на платформи, па је чак прозвао и једног од најпознатијих креатора, МрБеаста, због тога што често користи финансијске мамце како би подстакао људе да гледају његове видео-снимке.

(Б92)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Икс

друштвене мреже

технологија

Коментари (0)

Прочитајте више

Расхладите аутомобил и уштедите гориво уз помоћ само једног дугмета

Ауто-мото

Расхладите аутомобил и уштедите гориво уз помоћ само једног дугмета

4 ч

0
Исјечена диња на ланеном платну и дрвеној дасци.

Савјети

Сочна, слатка, мирисна: Савјети како изабрати најбољу дињу

4 ч

0
Милица Тодоровић

Сцена

Милица Тодоровић донијела велику одлуку 6 мјесеци након порођаја

5 ч

0
Беба

Породица

Дјечак добио несвакидашње име, мајка се огласила и објаснила значење имена ''Србујем''

5 ч

0

Више из рубрике

Televizija

Наука и технологија

Промијените искуство гледања ТВ програма: Ево како да ријешите проблем слабе слике

7 ч

0
Огромно откриће: Први пут пронађена атмосфера на планети сличној Земљи

Наука и технологија

Огромно откриће: Први пут пронађена атмосфера на планети сличној Земљи

1 д

0
Лого НАСА свемирске агенције

Наука и технологија

Београд приступио свемирском програму Артемис

1 д

0
Проблем с моторима: "SpaceX" у посљедњој секунди отказао лансирање "Starshipa"

Наука и технологија

Проблем с моторима: "SpaceX" у посљедњој секунди отказао лансирање "Starshipa"

1 д

0

  • Најновије

19

58

Издата упозорења за више од 100 милион људи

19

52

Пронађен мртав припадник МУП-а Србије

19

47

Моторијада у Лакташима окупила велики број двотачкаша

19

37

Отказани тренинзи Шпаније и Аргентине пред финале, ево и зашто

19

25

Туристи преплавили Требиње

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима