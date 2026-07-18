Једна ствар ће бити строго кажњена на Иксу

Аутор:АТВ редакција
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Уобичајена је појава да вирални садржај поново кружи интернетом, посебно на платформама попут Икса, гдје такав садржај може бити награђен лајковима, праћењем, а у неким случајевима и чистим новцем.
Инстаграм, Фејсбук и Реддит такође се суочавају с овим проблемом и примјенили су одређене техничке мјере како би обесхрабрили такво понашање – на примјер, алате који препознају када је корисник поново објавио туђи рад без навођења извора.
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Икс се недавно и сам окушао у овоме, додавши побољшани видео-едитор и снимач на своју платформу у покушају да подстакне креаторе да објављују користећи сопствене алате платформе Икс, умјесто да краду туђи садржај.
Сада је Никита Бир изјавио да најновија верзија Грок АИ модела платформе Икс може да открије дуплирани садржај три пута брже него претходна верзија. Поред тога, додавање водених жигова, уводних шпица и других измјена које служе да заварају људе како би помислили да је украдени садржај ваш резултираће тиме да се монетизовани прегледи преусмјере оригиналном аутору. Ово ће важити и за копије виралних текстуалних објава.
Бир је навео да је компанија у свом посљедњем циклусу открила 1,5 милиона украдених објава, мада није прецизирао у којем временском периоду се тај циклус одвијао. Ипак, истакао је да ће захваљујући овим промјенама више од милион долара зараде намијењене креаторима бити враћено оригиналним ауторима украденог садржаја.
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С обзиром на то да је АИ омогућио лакши настанак многих оваквих проблема, Икс такође ради на томе да брже суспендује ботове. У априлу је Бир изјавио да платформа идентификује и суспендује "208 ботова у минути, а тај број и даље расте".
Из Икса сада поручују да ће вишекратни или намјерни покушаји заобилажења ове нове политике резултирати избацивањем корисника из програма за креаторе, што ће важити и за покушаје изнуђивања интеракције и праћења. Када је ријеч о овом другом, ако корисник буде ухваћен три или више пута (на примјер, писањем ствари попут "ЗапратИћу свакога ко одговори"), његов налог биће уклоњен из програма за креаторе и прослијеђен тиму за безбједност и правила ради суспензије.
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Бир се и раније жалио на "пецање интеракције" на платформи, па је чак прозвао и једног од најпознатијих креатора, МрБеаста, због тога што често користи финансијске мамце како би подстакао људе да гледају његове видео-снимке.
(Б92)
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