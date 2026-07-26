Шта је обиљежило рад Представничког дома ПС БиХ?

Аутор:Бранка Дакић
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Сједница је било, како редовних, тако и хитних, али ефективног рада баш и не. Врло често су се на дневном реду налазили закони и одлуке, за које се унапријед знало да неће бити усвојени.
Пропао је и покушај опозиције Републике Српске да са федералном „Тројком“ формира власт, па се и скупштинска већина на сједница Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ мијењала од сједнице до сједнице, па и од тачке до тачке. Ипак, поједини посланици задовољни радом.
„Мислим да је Представнички дом, заиста, радио. Мислим да ниједна сједница није отказана. Мисли да смо се редовно састајали, предлагали, доносили законе, више успјешно, мање успјешно, али да је било рада, било је. Ви знате да је гробница добрих закона и добрих рјешења Дом народа“, рекла је Рејхана Дервишевић, посланик СДП-а у ПД ПС БиХ.
Пролазна оцјена, из опозиције, ипак изостаје. У СДА сматрају да је доста тога пропуштено. Ипак, док критикују неусвајање европских закона, у исто вријеме увјеравају и себе и друге да без ОХР у БиХ ништа не може функционисати.
„Наравно да смо сви незадовољни. Прије свега, због пропуштања свега онога што је везано за приступање Европској унији, да не говоримо о средствима из Плана раста и све оно што је било потребно урадити по Реформској агенди. И, оно на чему смо посебно радили, а и ОХР се укључио, да смо дошли до закона и процедура који омогућују увођење нових изборних технологија“, рекао је Шериф Шпаго, посланик СДА у ПД ПС БиХ.
Управо је проблем у томе, због међународног интервенционизма, напретка није било ни у Парламенту, сматра Сања Вулић.
„Нисмо били нешто продуктивни, као што су од нас очекивали они који су за нас гласали. За све то нисмо криви ми, већ међународни фактор, односно онај баксузни Шмит који је отишао и Марфи, који су се петљали и покушавали да уређују политике. Враћам се само на једну чињеницу, а то је да дијалог између изабраних домаћих политичара може довести до некакве будућности. Оно што смо ми имали је био протекторат и тортура“, каже Сања Вулић, шеф Клуба посланика СНСД-а у ПД ПС БиХ.
Пред посланицима је љетна пауза, а након тога слиједи период предизборне кампање, у којем сједница неће бити, тако да је овај мандат Представничког дома, уколико се не деси нешто ванредно, завршен. Делегати Дома народа још неће на паузу, мада је питање и колико им је потребна, с обзиром на то да су током цијелог мандата на релацији између паузе, расправе и прекида сједница. . Сутра ће на хитној сједници расправљати о буџету за ову годину, а од њиховог договора зависи хоће ли БиХ добити буџет, а радници у заједничким институцијама веће плате. Након тога, пред њима је и редовна сједница, на којој су нека од законских рјешења.
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