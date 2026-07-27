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Сабор традиције и заједништва: У Горњим Срђевићима отворен нови Друштвени дом

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 21:42

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Саво Минић у Сређевчанима
Фото: Уступљена фотографија

Горњи Срђевићи код Српца у недјељу су били мјесто сусрета, емоција и саборности. Седма по реду традиционална манифестација Дан Срђевчана окупила је велики број мјештана, али и оних који данас живе широм дијаспоре, а нису заборавили своје коријене.

Овогодишње окупљање имало је и посебан, историјски значај за ово мјесто, свечано је отворен новоизграђени Друштвени дом.

Завичајно окупљање започело је достојанствено и са дубоким поштовањем према онима који су за слободу дали највише.

Код спомен-обиљежја у Срђевићима служиван је помен погинулим борцима Војске Републике Српске, који је предводио свештеник Ненад Ђурић.

Дан Срђевчана

Вијенце и цвијеће положиле су породице погинулих бораца, заједничка делегација Општине Србац, Мјесне заједнице Горњи Срђевићи и Борачке организације општине Србац, као и бројни мјештани.

Са дужним пијететом евоциране су успомене на хероје овог краја који су своје животе уградили у темеље Републике Српске: Добривоја Николића, Алексу Вученовића, Душка Брковића, Славка Видовића и Мирка Обрадовића.

Након помена, у храму у Срђевићима служена је и вечерња молитва.

Централни дио манифестације протекао је у знаку великог народног сабора, а посебну радост међу мјештанима изазвало је свечано отварање новог Друштвеног дома. Овај савремени објекат обезбиједиће одличне услове за развој друштвеног и културног живота свих генерација овог краја.

Свечаности су присуствовали премијер Републике Српске Саво Минић, министар финансија Републике Српске Зора Видовић, начелник општине Србац Млађан Драгосављевић и посланик у Народној скупштини Републике Српске Радојица Видовић.

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Тагови :

Србац

Саво Минић

Горњи Срђевићи

Зора Видовић

Република Српска

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