Заваит велико градилиште: Асфалтира се пут и граде црква и управна зграда Парка природе

Аутор:АТВ редакција
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Фочанска мјесна заједница Заваит тренутно је велико градилиште - у току је адаптација бивше школе у управну зграду Парка природе "Тара", у завршној фази је градња православне цркве, а почело је и асфалтирање регионалног пута.
Радови се финансирају из градског и републичког буџета, а и мјештани и Градска управа вјерују да је ово нови почетак за овај дуго времена запостављени крај.
За прву фазу адаптације зграде школе у управну зграду Парка природе Тара, Градска управа издвојила је 120 хиљада марака. Истовремено, средствима која су обезбиједиле надлежне републичке институције, асфалтира се пет километара пута од Заваита према Фочи и уређује плато са спортским игралиштем у центру села.
Мјештанин Заваита Славиша Бауцало као столарски мајстор предводи радове на реконструкцији крова некадашње школе.
"Пресрећан сам, јер сам у ово школу ишао од првог до осмог разреда, а сада сам доживио да је као мајстор обнављам. Очекујемо крај радова за 15 дана", каже Бауцало.
Подручје мјесне заједнице Заваит насељава тридесетак домаћинстава, а љети их буде око стотину, прича предсједник Савјета мјесне заједнице Вукола Секуловић. Радови који су у току, истиче Секуловић, измијениће слику Заваита, прије свега у туристичком смислу.
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"Ово је први пут да можемо рећи да смо задовољни и да се кренуло у једној позитивној енергији. У селу се праве и викендице, праве се и обнављају куће, на својој очевини и ђедовини обнављају их унуци и синови, а има их и који траже да купе", наводи Секуловић.
Градња Цркве Свете Недјеље у Заваиту почела је на јесен 2023. године, а у овој години завршено је њено покривање. Црква се гради прилозима вјерника и уз помоћ Градске управе, а у помоћ су прискочиле и републичке институције, које су за завршетак радова обезбиједиле 200 хиљада марака.
Парох Милош Јањић каже да наредних дана предстоји унутрашње малтерисање, постављање столарије, а затим и вањске фасаде, те уређење порте.
"Очекујемо до 15. септембра да ће црква у потпуности бити завршена. У септембру 2023. његово високопреосвештенство митрополит дабробосански Хризоистом је пророчким ријечима истакао да када се црква сазида, урадиће се и пут, обновиће се и школа, чему данас свједочимо", рекао је Јањић.
Градоначелник Фоче Милан Вукадиновић истиче да је ово историјски тренутак за Заваит, Мештревац и Челебиће и да се овим радовима остварује замисао о заживљавању Парка природе „Тара“, који ће доста тога промијенити у овом дуго времена запостављеном подручју.
"Довели смо воду за цркву, комплетан овај плато биће aсфалтиран и у будућем периоду зграду бивше школе ћемо потпуно реконструисати, а за потребе развоја туризма, пробићемо путеве према кањону ријеке Таре да бисмо овим вриједним домаћинима омогућили да се баве туризмом. Град ће размотрити могућности да осмисли јавни позив за домаћинства која желе да обнове своја огњишта и да се баве туризмом на овом платоу", рекао је Вукадиновић, који је данас обишао радове.
Према његовим ријечима, поред Градске управе и републичких институција, велику подршку и помоћ оживљавању Заваита пружио је и предсједник словеначког парламента Зоран Стевановић, који је поријеклом из тог краја, преноси Radio Foča.
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